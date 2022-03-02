Российские спортсмены выступят на Паралимпийских играх в Пекине в нейтральном статусе

Белорусским паралимпийцам также разрешили участвовать в турнире

Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине — 2022. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба организации.



Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе под флагом МПК и не будут включены в медальный зачет Паралимпиады. Отметим, что несколько стран выступили против того, чтобы российские спортсмены принимали участие в Паралимпиаде.



Российские паралимпийцы должны были выступать на Играх в Пекине под флагом с эмблемой ПКР с русской и английской (RPC) аббревиатурами в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).



Напомним, Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее.

