Российские спортсмены не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже

Шансы на участие россиян в МОК назвали «маловероятными»

«Теперь, примерно за два года до начала Олимпийских игр, возникла проблема — начинается квалификационный период, официально установленный международными федерациями и МОК. Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по четкой инструкции, что не будут приглашать россиян и белорусов для участия в своих мероприятиях. Также, если думать о спортсменах из других стран, очень сложно будет сказать им на полпути: „Все вы, кто уже прошел квалификацию, мы изменили правила“»,

— приводит слова Крейга Риди «Чемпионат.com» со ссылкой на цитату из газеты The Guardian.