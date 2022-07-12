Член Международного олимпийского комитета и бывший глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди выступил с заявлением, в котором оценил возможность участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже. По мнению авторитетного специалиста, шансов на это у них практически нет, поскольку отборочные соревнования на Игры-2024 уже стартовали, цитируют Крейга Риди федеральные СМИ.
В конце февраля МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях из-за событий на Украине. За последний месяц глава МОК Томас Бах дважды четко дал понять, что отзыва этой рекомендации не будет. Соответственно, наши спортсмены не будут участвовать ни в личных, ни в командных турнирах, позволяющих квалифицироваться на Олимпийские игры.
Но сейчас про ничтожно малую вероятность участия спортсменов из России на ближайшей летней Олимпиаде сказал крупный спортивный чиновник из МОК, который вместе со своими коллегами и будет принимать решение.
«Теперь, примерно за два года до начала Олимпийских игр, возникла проблема — начинается квалификационный период, официально установленный международными федерациями и МОК. Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по четкой инструкции, что не будут приглашать россиян и белорусов для участия в своих мероприятиях. Также, если думать о спортсменах из других стран, очень сложно будет сказать им на полпути: „Все вы, кто уже прошел квалификацию, мы изменили правила“», — приводит слова Крейга Риди «Чемпионат.com» со ссылкой на цитату из газеты The Guardian.
Отметим, что летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее стало известно, что Россию и Беларусь не допустили к покупке телеправ трансляции Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.
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