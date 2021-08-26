Российские пловцы вышли в финал смешанной эстафеты на Паралимпийских играх

В составе команды Дмитрий Черняев поборется за медали соревнований

Сегодня, 26 августа, на Паралимпийских играх в Токио завершились квалификационные заплывы в смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем. Российская команда с челябинцем Дмитрием Черняевым вышла в финал соревнований и будет бороться за медали Паралимпиады.

В квалификационном заплыве российская команда пришла к финишу четвертой, уступив 8,5 секунды лидерам — сборной Украины. Однако этого хватило, чтобы выйти в финал соревнований. В квартете нашей сборной плыли Наталья Буткова, Игорь Плотников, Анастасия Диодорова и челябинец Дмитрий Черняев. Их итоговый результат 2.36,57 — пятый среди участников финального заплыва.

В 16:00 по челябинскому времени стартует финал, по итогам которого определятся победители и призеры в этой дисциплине. Российская команда стартует по 7-й дорожке. Прямая трансляция соревнований будет доступна на сайте Паралимпийского комитета России в специальном разделе.