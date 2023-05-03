Сегодня, 2 мая, в Челябинске прошел второй день хоккейного турне «Лига ставок — Большой тур сборной России». В повторном поединке хозяева льда вновь выиграли у национальной команды Беларуси со счетом 6:2. Одним из героев поединка стал форвард питерского СКА Валентин Зыков, оформивший «дубль». Защитник ХК «Трактора» Илья Карпухин результативными баллами не отметился, передает корреспондент Первого областного.

Российские хоккеисты с победы стартовали в «Большом турне сборной»
В первой игре молодые российские хоккеисты также одержали победу со счетом 4:0. В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и генеральный секретарь ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Андрей Башко. Они же произвели символическое вбрасывание шайбы.

«Я получаю обратную связь от сборных, менеджмента. Только положительные отзывы. Я хочу поблагодарить Федерацию хоккея России и Алексея Леонидовича Текслера за совместное решение принять „Большой тур Сборной“. Конечно, хотелось отметить сотрудников хоккейного клуба „Трактора“, которые внесли большой вклад в организацию этих матчей. Они трудились и заслуживают высокой оценки», — рассказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
В первом периоде хозяева льда трижды огорчили голкипера белорусов Алексея Колосова. Дубль оформил Валентин Зыков, укрепил преимущество «России 25» нападающий Матвей Мичков. Второй отрезок стартовал с гола Романа Горбунова. На экваторе поединка россияне отличились еще дважды за 13 секунд. Сначала шайбу на свой счет записал Захар Бардаков, а потом шайбу забросил Иван Зинченко.

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В заключительном периоде отличился Павел Порядин. Одним из ассистентов выступил Валентин Зыков, который набрал четвертый балл в матче. На закате поединка Егор Игнатнеко забросил вторую шайбу в ворота Никиты Серебрякова. 6:2 — крупная победа сборной «России 25». Защитник «Трактора» Илья Карпухин второй матч подряд провел в четвертом звене и регулярно выходил в спецбригаде меньшинства.

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«Второй матч прошел намного проще, чем первый. Вчера немного не хватило игрового тонуса. Вкатился и сегодня чувствовал себя увереннее. Перенапряжения не было. Конечно, очень хотелось забить на домашнем льду, перед своими болельщиками. Ситуация была мощная. Возможно, где-то это бешеное желание помешало. Это нужно усмирять и контролировать», — отметил хоккеист Илья Карпухин.
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Челябинск стал первым городом в рамках турне. Следующие игры в рамках турне сборная России проведет на турнире Qazaqstan Hockey Open. Поединки с командами Беларуси и Казахстана пройдут 5 и 6 мая. Также российские хоккеисты сыграют матчи в Красноярске, Туле и Минске.