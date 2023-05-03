Российские хоккеисты во втором матче разгромили сборную Беларуси в Челябинске

Национальная команда обыграла гостей со счетом 6:2

«Я получаю обратную связь от сборных, менеджмента. Только положительные отзывы. Я хочу поблагодарить Федерацию хоккея России и Алексея Леонидовича Текслера за совместное решение принять „Большой тур Сборной“. Конечно, хотелось отметить сотрудников хоккейного клуба „Трактора“, которые внесли большой вклад в организацию этих матчей. Они трудились и заслуживают высокой оценки»,

— рассказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

«Второй матч прошел намного проще, чем первый. Вчера немного не хватило игрового тонуса. Вкатился и сегодня чувствовал себя увереннее. Перенапряжения не было. Конечно, очень хотелось забить на домашнем льду, перед своими болельщиками. Ситуация была мощная. Возможно, где-то это бешеное желание помешало. Это нужно усмирять и контролировать»,

— отметил хоккеист Илья Карпухин.

Сегодня, 2 мая, в Челябинске прошел второй день хоккейного турне «Лига ставок — Большой тур сборной России». В повторном поединке хозяева льда вновь выиграли у национальной команды Беларуси со счетом 6:2. Одним из героев поединка стал форвард питерского СКА Валентин Зыков, оформивший «дубль». Защитник ХК «Трактора» Илья Карпухин результативными баллами не отметился, передает корреспондент Первого областного.В первой игре молодые российские хоккеисты также одержали победу со счетом 4:0. В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и генеральный секретарь ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Андрей Башко. Они же произвели символическое вбрасывание шайбы.В первом периоде хозяева льда трижды огорчили голкипера белорусов Алексея Колосова. Дубль оформил Валентин Зыков, укрепил преимущество «России 25» нападающий Матвей Мичков. Второй отрезок стартовал с гола Романа Горбунова. На экваторе поединка россияне отличились еще дважды за 13 секунд. Сначала шайбу на свой счет записал Захар Бардаков, а потом шайбу забросил Иван Зинченко.В заключительном периоде отличился Павел Порядин. Одним из ассистентов выступил Валентин Зыков, который набрал четвертый балл в матче. На закате поединка Егор Игнатнеко забросил вторую шайбу в ворота Никиты Серебрякова. 6:2 — крупная победа сборной «России 25». Защитник «Трактора» Илья Карпухин второй матч подряд провел в четвертом звене и регулярно выходил в спецбригаде меньшинства.Челябинск стал первым городом в рамках турне. Следующие игры в рамках турне сборная России проведет на турнире Qazaqstan Hockey Open. Поединки с командами Беларуси и Казахстана пройдут 5 и 6 мая. Также российские хоккеисты сыграют матчи в Красноярске, Туле и Минске.