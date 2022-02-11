Российские керлингисты уступили швейцарцам в третьем матче на Олимпийских играх — 2022

В драматичном поединке наша команда проиграла — 3:6

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине мужская сборная России по керлингу с двумя спортсменами Челябинской области в составе провела свой третий поединок. На групповом этапе в равной и упорной борьбе наша команда уступила соперникам из Швейцарии — 3:6.

В предыдущих двух поединках российской команды исход борьбы решался в заключительных эндах. Так, лишь в дополнительном раунде наша сборная уступила США, в критический момент сумела провести точный бросок в победном матче с Китаем. И в сегодняшнем поединке против швейцарцев до последнего было непонятно, какая из команд выйдет победителем.

Россияне неудачно начали, в одном из эндов получив «-3» камня. Но все же смогли выровнять положение, сделав 3:3. Увы, в 8-м энде, владея преимуществом, наши парни не смогли его удержать — швейцарцам удалось провести удачный бросок, который перевернул с ног на голову положение в зачетном круге. Вновь «-3» очка, которые предопределили исход борьбы. В итоге 3:6 — не в нашу пользу.

Сегодня, 11 февраля, мужская сборная России по керлингу проведет еще один поединок на олимпийском турнире. В 19:05 наша команда сыграет с соперниками из Дании.