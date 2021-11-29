Российские дзюдоисты завоевали бронзу командного чемпионата Европы

В составе команды призерами стали Денис Ярцев и Дина Гизатулина

В Уфе завершился чемпионат Европы по дзюдо среди смешанных команд. В составе российской сборной бронзовые медали завоевали южноуральцы Денис Ярцев и Дина Гизатулина, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

В турнире приняли участие 16 сильнейших национальных сборных Европы. На предварительном этапе они были разделены на четыре группы, которые возглавили олимпийские чемпионы — 2020 в командных состязаниях — французы, а также бронзовые призеры Токио, команды Израиля и Германии и хозяева соревнований, россияне.

В 1/8 финала сборная России уступила со счетом 3:4 соперникам из Турции. А решающими в этом противостоянии оказались поединки с участием 21-летней дебютантки женской сборной России, чемпионки страны — 2021 Дины Гизатулиной из Кунашака (70 кг). Воспитанница заслуженного тренера России Мориса Юсупова проиграла в шестой командной встрече тоже молодой, но более искушенной в плане международных встреч сопернице — бронзовой медалистке Евро-2021 среди юниорок до 23 лет Минель Акдениз, а затем ей же — в перебарывании, в дополнительное время.

После стартовой неудачи россияне одержали в «утешительной» сетке три сухие победы подряд со счетом 4:0 над микс-командами Греции, Австрии и Беларуси. Самый опытный и один из самых титулованных в отечественной сборной 31-летний дзюдоист из Челябинска, ученик старшего тренера СШОР по дзюдо «Локомотив» Виктора Мосейчука Денис Ярцев очень быстро разобрался со своим греческим оппонентом, завоевав очередную европейскую командную награду.

Золото досталось дружине из Грузии. Серебро у команды Нидерландов. Бронзу получили сборные России и Турции. Ярцев и Гизатулина тренируются в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени заслуженного тренера России А. Е. Миллера.