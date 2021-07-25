Российские бадминтонисты уступили японцам на Олимпийских играх

Челябинец Владимир Иванов и Иван Созонов потеряли шансы побороться за медали

В мужском парном разряде российский дуэт не смог одержать верх над соперниками из Японии, потерпев второе поражение на групповом этапе олимпийского турнира по бадминтону в Токио. Таким образом Владимир Иванов / Иван Созонов потеряли шансы на выход в плей-офф.

В первый соревновательный день бадминтонного турнира на Олимпийских играх российская пара уступила соперникам из Дании. Для того, чтобы претендовать на выход в плей-офф, нашей команде необходимо было только выигрывать у сильных японских спортсменов — Хироюки Эндо / Юта Ватанабэ, занимающих 4-ю строчку в мировом рейтинге.

Владимир Иванов и Иван Созонов провели матч на высоком уровне, но не без ошибок. Им удалось навязать борьбу превосходящему в классе сопернику. В первом сете чуть удачливее были соперники — 21:19. Во втором также шло равное и упорное противостояние. К его экватору россиянам удалось достичь преимущества в +4 очка. Однако затем наша команда допустила череду досадных ошибок, которые перечеркнули их надежды на победу в сете. Снова — 21:19 и 2-0 по сетам в пользу японских бадминтонистов.

В заключительном матче группового этапа российская команда сыграет с соперниками из Нигерии. Однако эта игра уже не имеет большого турнирного значения. В следующий раунд соревнований проходят спортсмены из Японии и Дании.