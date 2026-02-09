Российская теннисистка Екатерина Александрова вернулась в топ‑10 мирового рейтинга

Челябинская спортсменка замкнула десятку сильнейших

Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг WTA в одиночном разряде. Россиянка Екатерина Александрова после успешного выступления на турнире в Абу-Даби вернулась в десятку сильнейших. Уроженка Челябинска замкнула топ-10, она на второй позиции среди россиянок, сообщает Федерация тенниса России.

Екатерина Александрова поднялась на одну строчку и заняла 10-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Этому способствовал выход в финал турнира «пятисотника» в Абу-Даби, где она уступила Саре Бейлек. Отметим, что на этом же турнире россиянка успешно выступила в парном разряде, выиграв трофей с австралийкой Майей Джойнт. Для Екатерины это второй титул в парном разряде в карьере, первый она выиграла семь лет назад.

В рейтинге WTA лучшей среди российских теннисисток остается Мирра Андреева (7-е место). Тройка лидеров осталась без изменений: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Рейтинг WTA от 9 февраля:

1 (1)*. Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 990 очков.

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7 978.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7 523.

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 6 680.

5 (3). Кори Гауфф (США) — 6 423.

6 (6). Джессика Пегула (США) — 6 103.

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4 731.

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4 267.

9 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3 205.

10 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3 200…

* В скобках — позиции спортсменок в предыдущем рейтинге.

Напомним, что Екатерина Александрова родилась и выросла в Челябинске. Однако в юном возрасте покинула Южный Урал, отправившись с семьей в Чехию. В местной академии первым тренером спортсменки был родной отец Евгений Александров.