Российская команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым заняла второе место на турнире по компьютерной игре Dota 2 — Riyadh Masters. Киберспортсмены заработали 750 тысяч долларов, сообщает пресс-служба команды Team Spirit.
В финальном поединке россияне уступили китайскому клубу PSG.LGD со счетом 0:2. За победу на турнире китайский клуб заработал 1,5 млн долларов. Таким образом китайская команда взяла реванш за поражение в финале The International 10, где российская команда Team Spirit одержала победу и заработала более 18 миллионов долларов.
Отметим, что Riyadh Masters 2022 прошёл в столице Саудовской Аравии с 20 по 24 июля. Призовой фонд чемпионата составляет $ 4 млн — это рекордная сумма для коммерческих соревнований по Dota 2. После турнира капитан команды Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов остался на 11-м месте в списке самых богатых дотеров — 4,12 млн долларов.
Напомним, что подруга капитана команды златоустовца Ярослава Найденова Диана Головинова рассказала информагентству «Первое областное», как пара восприняла победу и чем, кроме «Доты», увлекается киберспортсмен.
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