Российская команда Team Spirit стала двукратным чемпионом мира по Dota 2

Киберспортсмены выиграли более 1,4 миллиона долларов

Сегодня, 30 октября, в Сиэтле российская команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым стала победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 12 и заработала более 1,4 миллиона долларов. Таким образом, российская команда стала двукратным чемпионом мира, сообщает интернет-портал «Чемпионат».В гранд-финале The International 12 боролись два коллектива: российская команда Team Spirit и европейская Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе. Spirit представляли Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов (все — Россия), Илья Yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков (оба — Украина).По итогам трех карт победу одержала Spirit, во главе с уроженцем Златоуста Ярославом Найденовым. Им удалось без особенных проблем переиграть своих оппонентов, завоевать «Эгиду чемпионов» и заработать около $ 1,4 млн на всю команду. Таким образом, российская команда стала двукратным победителем The International по Dota 2. В прошлый раз они выиграли The International 2021 — тогда в финале россияне переиграли китайскую PSG.LGD со счетом 3:2.Добавим, что ранее подруга капитана команды златоустовца Ярослава Найденова Диана Головинова рассказала информагентству «Первое областное», как пара восприняла первую победу и чем, кроме «Доты», увлекается киберспортсмен.