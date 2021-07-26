Российская команда победила японцев на Олимпийских играх в баскетболе 3 × 3

Челябинец Кирилл Писклов стал самым результативным игроком матча

На олимпийском турнире по баскетболу 3 × 3 в Токио сборная России одержала важную победу над командой Японии — 19:16. Отличный матч провел воспитанник челябинской школы баскетбола Кирилл Писклов, записавший на свой счет 7 очков.

На групповом этапе россияне успешно начали турнир, обыграв сборную Китая (21:13), однако затем произошел необъяснимый спад. Три поражения кряду от команд Нидерландов (15:18), Бельгии (16:21) и Польши (16:21) поставили под сомнение выход российской сборной в плей-офф. Именно поэтому нужно было обязательно побеждать хозяев соревнований.

С этой задачей россияне успешно справились, хотя и матч сложился непросто. В первые пять минут на площадке шла равная, упорная борьба с небольшим преимуществом нашей команды. Несколько точных бросков в середине матча позволили россиянам увеличить преимущество до +4 очков, однако они его растеряли. За две минуты до финального свистка соперникам удалось сократить счет до минимума — 15:14. К счастью, Писклов и его товарищи по команде сумели собраться и довести матч до победы — 19:16.

В вечерней части программы российская команда проведет еще один матч группового этапа. Их соперниками станут латышские баскетболисты. Игра запланирована на 18:00 по челябинскому времени.