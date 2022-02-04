Россия на Олимпиаде — сдержанный оптимизм в борьбе за тройку сильнейших

Для нашей команды предстоящие Игры могут стать самыми успешными в истории

Сегодня, 4 февраля, в Пекине состоится торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. В ней одним из знаменосцев сборной России станет челябинская конькобежка Ольга Фаткулина. Готовятся к своим стартам и другие южноуральские атлеты. Специалисты отмечают, что нынешние Игры могут стать самыми успешными для российской команды на Белых олимпиадах. ИА «Первое областное» разделяет общий оптимизм, полагая, что сборная России будет бороться за место в тройке сильнейших в командном зачете.

Накануне старта Олимпийских игр множество экспертов и аналитиков, а также авторитетных изданий дают прогнозы относительно того, как распределится медальный зачет. Так, за месяц до старта ОИ-2022 известная американская компания Gracenote, регулярно публикующая прогнозы на результаты Олимпиад, предсказала следующий вариант медального зачета Игр в Пекине. По мнению экспертов компании, российская команда займет третье место в зачете с 32 медалями. Для сравнения: 4 года назад сборная России завоевала 17 медалей. Правда, нужно учитывать то, что в Пхенчхан наша команда отправилась в сильно усеченном составе.

Нелишним будет напомнить, что самой успешной для российской команды стала домашняя Олимпиада-2014 в Сочи. Тогда наши соотечественники завоевали 29 наград (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых). Представляете: американские специалисты полагают, что в Пекине сборная России выступит лучше, чем в Сочи-2014!

Виртуальная медальная таблица Gracenote — это статистическая модель, основанная на индивидуальных и командных результатах предыдущих Олимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира, для прогнозирования наиболее вероятных обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей по странам.

Правда, стоит обратить внимание на то, что другое американское агентство — АР дает менее радужные прогнозы в отношении сборной России. Журналисты «отдали» нашей олимпийской команде 27 медалей, но лишь пять из них должны стать золотыми. И даже такое количество медалей оставит нашу сборную за пределами топ-10 медального зачета.

Ожидается, что самыми успешными видами для сборной России станут лыжные гонки и фигурное катание — по 7 медалей, а с особым вниманием предлагают следить за лыжниками Александром Большуновым и Натальей Непряевой, фигуристкой Камилой Валиевой и фристайлистом Максимом Буровым.

А теперь пришло время разобраться, где и в каких видах наши спортсмены реально могут завоевать медали.

Биатлон

Комплектов наград: 11

Дисциплины:

Мужчины: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, эстафета

Женщины: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, эстафета

Микст: Смешанная эстафета

Фавориты: Норвегия, Франция, Россия, Швеция

Претенденты: Италия, Беларусь, Германия

Сборная России: Евгения Буртасова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков

Прогноз АР: 0+1+1

Прогноз championat.com: 1+1+2

Любителям биатлона нет смысла напоминать о том, насколько непредсказуемым может быть этот вид спорта. Тем более если речь идет об Олимпийских играх. На главных зимних стартах четырехлетия неоднократно преподносили сюрпризы и сенсации атлеты, которые до этого находились в тени. Один пример болгарки Екатерины Дафовской в Нагано-1998 чего стоит!

Сборная России в текущем сезоне Кубка мира начала ни шатко ни валко. Однако по мере приближения к Олимпийским играм раскатилась, показала несколько достойных результатов, финишируя в разных видах программы на подиуме. Кристина Резцова, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков — вот, пожалуй, у кого есть шансы побороться за золото в индивидуальных видах программы.

Не будем забывать и то, что наши спортсмены по традиции здорово выступают в эстафетах. Наверняка из 11 разыгрываемых комплектов наград где-то наши земляки «зацепятся» за золото. А при удачном стечении обстоятельств могут замахнуться и на три медали высшего достоинства.

Бобслей

Комплектов наград: 4

Дисциплины:

Мужчины: двойки, четверки

Женщины: монобоб, двойки

Фавориты: Германия, Канада, США

Претенденты: Швейцария, Латвия, Россия

Сборная России:

Женщины: Монобоб — Надежда Сергеева. Двойки. Пилоты — Надежда Сергеева, Анастасия Макарова. Разгоняющие — Юлия Беломестных, Елена Мамедова

Мужчины: Двойки, четверки. Пилоты — Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов. Разгоняющие — Михаил Мордасов, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Павел Травкин, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин

Прогноз АР: 0+0+0

Прогноз championat.com: 0+0+1

На протяжении многих лет российский бобслей ассоциировался с именем титулованного Александра Зубкова. Сильнейший наш спортсмен долгое время на равных бился с сильнейшими немецкими и австрийскими экипажами и зачастую выходил из этой борьбы победителем. Сегодня его дело продолжают молодые и амбициозные атлеты, которым пока не хватает опыта биться с сильными мира сего.

В женской команде несомненным лидером является пилот Надежда Сергеева. Способен побороться за высокие места экипаж Анастасии Макаровой. И все же с трудом верится в то, что наши девушки финишируют в числе призеров. Больше шансов подняться на пьедестал почета у наших мужчин. Экипажи двойки и четверки под управлением Владимира Гайтюкевича способны преподнести сюрприз. Золота нам здесь не видать (уж слишком сильны команды Германии), а вот за серебро или бронзу наши парни побороться могут.

Горнолыжный спорт

Комплектов наград: 11

Дисциплины:

Мужчины: скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом, комбинация

Женщины: скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом, комбинация

Микст: смешанные командные соревнования

Фавориты: США, Австрия, Швейцария, Италия

Претенденты: Норвегия, Франция, Швеция

Сборная России:

Женщины: Анастасия Горностаева, Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко

Мужчины: Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Александр Хорошилов

Прогноз АР: 0+0+0

Прогноз championat.com: 0+0+0

Увы и ах, здесь у нас нет абсолютно никаких шансов. В горнолыжном спорте Россия никогда не была среди мировых лидеров. И это повод задуматься руководству Олимпийского комитета России. Скажем, во фристайле и сноуборде у нас появляются спортсмены, способные биться за первые места на любых стартах.

Между тем горные лыжи — один из самых «медалеемких» видов олимпийской программы. Здесь вне конкуренции — представители альпийских стран, а также спортсмены из США. И пусть наши атлеты не претендуют на высокие места, посмотреть на состязания сильнейших горнолыжников мира будет любопытно. И здесь есть свой герой, за которым будут следить с особым пристрастием и трепетом.

Симпатичная американка Микаэла Шифрин отправилась в Пекин за своим третьим олимпийским золотом. В 16 лет ей удалось впервые выиграть чемпионат страны, став самой молодой победительницей подобного турнира. Первые призовые места Микаэлы на Кубке мира начали появляться в 2011 году. К 26 годам горнолыжница взяла два титула олимпийской чемпионки и шесть раз победила на чемпионате мира.

Керлинг

Комплектов наград: 3

Дисциплины:

Мужчины: командный турнир

Женщины: командный турнир

Микст: смешанные пары

Фавориты: Канада, Великобритания, США, Швеция

Претенденты: Россия, Норвегия, Швейцария

Сборная России:

Женщины: Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова

Мужчины: Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб, Даниил Горячев

Прогноз АР: 0+0+0

Прогноз championat.com: 0+0+1

Пожалуй, впервые за всю историю существования керлинга в нашей стране сборная России делегирует на Олимпийские игры сильную мужскую команду. До сих пор в этом виде спорта на виду были прекрасные девушки во главе с Людмилой Прививковой. Но ситуация изменилась после того, как настоящую сенсацию на предолимпийском чемпионате мира в 2021 году сотворила мужская сборная России. В этой команде скипом (по сути, капитаном) является воспитанник челябинской школы керлинга Сергей Глухов и его земляк Дмитрий Миронов. Оба, кстати, покинули родину в 2014 году и выступают за Краснодарский край, продолжая давать Челябинской области параллельный зачет.

На чемпионат мира — 2021 в Канаду российская команда отправлялась в статусе одного из аутсайдеров, не претендующего на высокие места. Но, к удивлению всех специалистов, у наших ребят пошла игра уже на групповом этапе. В нем команда одержала 11 побед и потерпела 2 поражения, заняв итоговое второе место. Шутка ли — россиянам удалось победить даже родоначальников этого вида спорта канадцев, да еще и на их территории!

Так неожиданно сборная России автоматически попала в полуфинал. Увы, в решающих поединках за медали нашей команде не удалось проявить свои лучшие качества. Сначала Глухов со товарищи уступили в полуфинале шотландцам (3:5), а в поединке за бронзу — швейцарцам (5:6). Тем не менее наши парни доказали, что у них сыгранная и дружная команда, способная решать высокие задачи.

Конькобежный спорт

Комплектов наград: 14

Дисциплины:

Мужчины: 500, 1000, 1500, 5000, 10 000 м, масс-старт, командная гонка

Женщины: 500, 1000, 1500, 3000, 5000 м, масс-старт, командная гонка

Фавориты: Нидерланды, США, Канада

Претенденты: Россия, Япония, Китай, Норвегия

Сборная России:

Женщины: Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Дарья Качанова, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Ольга Фаткулина

Мужчины: Даниил Алдошкин, Артем Арефьев, Руслан Захаров, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Сергей Трофимов

Прогноз АР: 0+2+1

Прогноз championat.com: 1+1+1

Сильнейший и боеспособный свой состав привезла в Пекин конькобежная сборная России. В ней можно насчитать как минимум 8 спортсменов, претендующих на медали. Отрадно, что среди них и челябинка Ольга Фаткулина, которую накануне выбрали знаменосцем сборной России на торжественной церемонии открытия Игр. Этот факт должен придать ей психологической уверенности и сил в преддверии стартов.

Наша спортсменка отправляется на свою вторую Олимпиаду. И, кажется, в хорошей физической готовности. Она выступит в двух видах программы — на дистанциях 500 и 1000 м. И в каждом из них претендует на медаль. Кстати, в коротком спринте среди фаворитов числится и другая российская спортсменка — Ангелина Голикова.

В мужском спринте настроен бороться за золото Павел Кулижников, в масс-старте — Руслан Захаров. В беге на средние дистанции готова бросить вызов соперницам из Нидерландов Наталья Воронина. А ведь есть еще Руслан Мурашов и Виктор Муштаков, которые не раз финишировали в числе призеров на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

Лыжное двоеборье

Комплектов наград: 3

Дисциплины:

Мужчины: большой трамплин + 10 км, нормальный трамплин + 10 км, эстафета

Фавориты: Норвегия, Германия

Претенденты: Австрия, Финляндия, США

Сборная России:

Мужчины: Вячеслав Барков, Самир Мастиев, Артем Галунин

Прогноз АР: 0+0+0

Прогноз championat.com: 0+0+0

К сожалению, в лыжном двоеборье наши атлеты не смогут претендовать на медали — слишком велика разница в подготовке российских спортсменов и лидеров мирового лыжного двоеборья. Что удивительно, в прыжках с трамплина наши ребята еще более или менее показывают высокие результаты, а вот в лыжной подготовке уступают. Хотя, казалось бы, должно было быть наоборот.

Безусловными лидерами в этом виде спорта являются спортсмены Норвегии и Германии. Достойно на этапах Кубка мира выступают представители Финляндии и Австрии. Изредка напоминают о себе атлеты из США и Франции.

Лыжные гонки

Комплектов наград: 12

Дисциплины:

Мужчины: 15 км классическим стилем, скиатлон 15×15 км, масс-старт 50 км, спринт, командный спринт, эстафета 4×10 км

Женщины: 10 км классическим стилем, скиатлон 7,5×7,5 км, масс-старт 30 км, спринт, командный спринт, эстафета 4×7,5 км.

Фавориты: Норвегия, Россия, Швеция

Претенденты: Франция, Финляндия, США, Германия

Сборная России:

Женщины: Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак

Мужчины: Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин

Прогноз АР: 1+4+4

Прогноз championat.com: 2+3+2

Пожалуй, главной интригой лыжных состязаний в Пекине-2022 станет противостояние двух команд — Норвегии и России. И, кажется, у скандинавов здесь есть преимущество. Главным образом потому, что у викингов сбалансированный и сильный состав, в котором едва ли не в каждом виде программы есть реальный претендент на медали. Выделяется, разумеется, трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, который может стать одним из героев Олимпиады.

Достойную конкуренцию ему может оказать наш Александр Большунов. Начал он нынешний сезон неважно, но ближе к ОИ-2022 раскатался, набрав неплохую физическую форму. Рассчитывать на высокие места могут и Сергей Устюгов с Александром Терентьевым.

В женских состязаниях аналогичная ситуация — есть два, казалось бы, очевидных фаворита — норвежка Тереза Йохауг и наша Наталья Непряева. Но есть и широкий круг претендентов на высокие места. Среди них — шведка Шарлотта Калла, ее подруга по команде Майя Далквист, норвежка Хейди Венг, американка Джессика Диггинс, финка Криста Пармакоски.

Олимпийский турнир лыжников претендует на то, чтобы стать самым зрелищным и ярким состязанием, в котором мы увидим немало сюрпризов и удивительной борьбы за чемпионство. И что-то подсказывает, что сборная России будет в этом турнире играть определяющую роль.

Прыжки с трамплина

Комплектов наград: 5

Дисциплины:

Мужчины: личное первенство К95, личное первенство К125, командные соревнования

Женщины: личное первенство К95

Микст: смешанные командные соревнования

Фавориты: Германия, Норвегия, Япония

Претенденты: Австрия, Словения

Сборная России:

Женщины: Ирина Аввакумова, Александра Кустова, Ирма Махиня, Софья Тихонова

Мужчины: Евгений Климов, Илья Маньков, Михаил Назаров, Данил Садреев, Роман Трофимов

Прогноз АР: 0+0+0

Прогноз championat.com: 0+0+0

Еще один вид программы, где нашим спортсменам рассчитывать не на что. И тому есть логичное объяснение — отсутствие современной инфраструктуры для занятий прыжками с трамплина. Исключение составляет разве что трамплинный комплекс в Чайковском, но и он, как отмечают специалисты, не дотягивает до мировых стандартов.

Вот и приходится нашим ведущим атлетам совершенствовать свое мастерство на сборах за границей. Удивительно, но даже в таких условиях у нас появилась сильная спортсменка — Ирина Аввакумова. Пожалуй, лишь она при удачном стечении обстоятельств (хоть и верится в это с трудом) может замахнуться на олимпийский пьедестал.

Четыре года назад она ведь почти сотворила главную сенсацию в прыжках с трамплина, лишь немного не дотянув до бронзы. Итоговое четвертое место специалисты, да и сама спортсменка, признавали как несомненный успех. Увы, в текущем розыгрыше Кубка мира Ирина Аввакумова пока не может похвастать стабильно высокими результатами. Хотелось бы верить, что затаилась перед фееричными прыжками в Пекине.

Санный спорт

Комплектов наград: 4

Дисциплины:

Мужчины: одноместные сани, двухместные сани

Женщины: одноместные сани

Микст: командная эстафета

Фавориты: Германия, Австрия

Претенденты: Латвия, Россия, США

Сборная России:

Женщины: Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова

Мужчины: Одноместные сани — Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов. Двухместные сани — Андрей Богданов / Юрий Прохоров, Александр Денисьев / Владислав Антонов.

Прогноз АР: 0+0+0

Прогноз championat.com: 0+0+1

В санном спорте на протяжении многих лет лидерство удерживает сборная Германии. В этот раз ее преимущество над остальными обещает стать подавляющем. Пожалуй, лишь австрийская команда может на равных биться с немцами и наверняка в нескольких видах программы отберет у них медали.

Главной звездой в санном спорте на олимпийской трассе Пекина будет трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох. И все же фаворитом следует признать его партнера по команде, лидера общего зачета Кубка мира — 2021/2022 Йоханнеса Людвига. Могут бросить им вызов братья Давид и Нико Гляйршеры.

Что касается наших спортсменов, то они тоже на хорошем счету. Лидером российской команды является трехкратный чемпион мира Роман Репилов. Стабильно высокие результаты показывает Семен Павличенко.

В состязаниях среди женщин также доминируют представительницы Германии. И в первую очередь — четырехкратная олимпийская чемпионка Натали Гайзенбергер. Ее подруга по команде Юлия Таубитц является лидером общего зачета Кубка мира текущего сезона. Мы вправе надеяться, что поборются за бронзу Татьяна Иванова и Виктория Демченко.

Скелетон

Комплектов наград: 2

Дисциплины:

Мужчины: личное первенство

Женщины: личное первенство

Фавориты: Германия, Латвия

Претенденты: Австрия, Нидерланды, Россия

Сборная России:

Женщины: Юлия Канакина, Елена Никитина, Алина Тарарыченкова

Мужчины: Евгений Рукосуев, Даниил Романов, Александр Третьяков

Прогноз АР: 0+0+0

Прогноз championat.com: 0+1+0

В скелетоне главными претендентами на победу также считаются представители Германии. Однако здесь, в отличие от санного спорта, их преимущество не выглядит безоговорочным. Да, в турнире мужчин немцы Аксель Юнг и Кристофер Гротхер являются фаворитами. Но активное сопротивление им может оказать многоопытный латыш Мартин Дукурс — победитель общего зачета Кубка мира. Да и лидер российской команды — Александр Третьяков еще не сказал своего последнего слова в скелетоне.

В состязаниях среди женщин за золото будут биться как минимум три спортсменки — Тина Херман (Германия), Жанин Флок (Австрия) и Кимберли Бос (Нидерланды). Могут вмешаться в борьбу за медали китайские спортсменки и наша Елена Никитина. В активе россиянки есть бронза Олимпиады-2014 в Сочи и три медали чемпионатов мира.

Сноуборд

Комплектов наград: 11

Дисциплины:

Мужчины: слоупстайл, биг-эйр, хаф-пайп, борд-кросс, параллельный слалом

Женщины: слоупстайл, биг-эйр, хаф-пайп, борд-кросс, параллельный слалом

Микст: смешанные командные соревнования

Фавориты: Канада, Австрия, Россия, США

Претенденты: Норвегия, Канада, Япония, Австрия, Франция, Швейцария

Сборная России:

Женщины: Параллельный гигантский слалом — Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова. Борд-кросс — Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина

Мужчины: Параллельный гигантский слалом — Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев. Борд-кросс — Даниил Донских. Биг-эйр — Владислав Хадарин.

Прогноз АР: 0+1+1

Прогноз championat.com: 1+0+1

Насыщенная и широкая программа соревнований на ОИ-2022 в сноуборде. Однако в большинстве дисциплин этого динамично развивающегося вида спорта российские спортсмены не претендуют на высокие места. Более того, в слоупстайле и хаф-пайпе наши соотечественники не смогли завоевать олимпийских лицензий. Скромные результаты россияне показывают в биг-эйре. Немного шансов заявить о себе громко у наших атлетов в борд-кроссе, где выделяются Мария Васильцова и Кристина Пауэль.

Зато в параллельном гигантском слаломе россияне едва ли не главные фавориты. И в первую очередь наши надежды связаны с Дмитрием Логиновым и Софией Надыршиной. Оба, кстати, здорово выступили на стартовом этапе Кубка мира текущего сезона, прошедшем на горнолыжном курорте «Банное». София тогда стала чемпионкой, а Дмитрий — обладателем серебряной медали. А ведь есть в нашей команде сильные Наталья Соболева, Вик Уайлд и Андрей Соболев. Все они уже не раз поднимались на подиум мировых чемпионатов, а принявший российское гражданство Вик Уайлд к своим 35 годам, кажется, не утратил мотивацию и готовится выступить уже в третьей своей Олимпиаде.

Фигурное катание

Комплектов наград: 5

Дисциплины:

Мужчины: одиночное катание

Женщины: одиночное катание

Микст: парное катание, танцы на льду, командный турнир

Фавориты: Россия, Япония

Претенденты: США, Китай, Франция, Италия

Сборная России:

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко

Пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов

Танцы: Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин

Прогноз АР: 3+3+1

Прогноз championat.com: 3+2+2

В фигурном катании Россия впереди планеты всей. Так было, есть и, хочется верить, будет всегда. Главная интрига для всех наших любителей спорта связана с женским одиночным катанием, а именно — будет ли весь подиум занят российскими фигуристками? Фаворитом здесь выглядит юная Камила Валиева, однако Анна Щербакова и Александра Трусова в нынешнем сезоне показывали безупречный прокат. Вообще, российское женское фигурное катание вышло на какой-то космический уровень. Отобрать медаль у наших спортсменок способны разве что японки Вакаба Хигучи и Каори Сакамото и, возможно, американка Алиса Лью.

Сильны наши мужчины-одиночники. Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, вне сомнений, входят в элиту мирового фигурного катания. Однако здесь у них есть серьезные и сильные соперники. Прежде всего это трехкратный чемпион мира Натан Чен из США и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю из Японии.

С большей долей вероятности золото в парном катании достанется российскому дуэту. Но при условии, что судейский корпус не будет «тянуть за уши» китайцев Суй Вэньцзинь / Хань Цун. В танцах на льду претендуют на медали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ну а первое золото в копилку сборной России могут принести наши фигуристы в командном турнире. У нас здесь, по сути, один серьезный соперник — американцы.

Фристайл

Комплектов наград: 13

Дисциплины:

Мужчины: могул, акробатика, ски-кросс, хаф-пайп, слоупстайл, биг-эйр

Женщины: могул, акробатика, ски-кросс, хаф-пайп, слоупстайл, биг-эйр

Микст: командный турнир по акробатике

Фавориты: Канада, Франция, Япония, Китай

Претенденты: Россия, Швейцария, США

Сборная России:

Женщины: Акробатика — Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова. Могул — Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова. Ски-кросс: Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова. Слоуп-стайл, биг-эйр — Анастасия Таталина, Ксения Орлова. Хаф-пайп — Александра Глазкова

Мужчины: Акробатика — Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин. Могул — Никита Новицкий, Никита Андреев. Ски-кросс — Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Кирилл Сысоев. Хаф-пайп — Роман Егоров

Прогноз АР: 1+1+0

Прогноз championat.com: 1+1+1

По количеству разыгрываемых наград на зимних Олимпиадах фристайл уступает только конькобежному спорту: 13 vs 14. Специалисты главные надежды связывают с Максимом Буровым — неоднократным победителем этапов Кубка мира в акробатике. В аналогичном виде программы среди женщин за высокие места наверняка поборется Любовь Никитина.

Есть за кого поболеть и южноуральцам — в Пекине наш регион будет представлен тремя спортсменами. В ски-кроссе выступят Игорь Омелин и Анастасия Чирцова, а в хаф-пайпе дебютирует одна из самых юных участниц олимпийской сборной России 15-летняя Александра Глазкова.

Наконец, могут преподнести сюрприз российские спортсмены в могуле — Никита Новицкий, Виктория Лазаренко и Анастасия Смирнова. Но биться за золото им будет очень сложно — слишком уж сильны в этом виде программы канадцы. Хорошие шансы на медали у Анастасии Таталиной, которая закроет два вида — слоуп-стайл и биг-эйр. Причем в последнем из них она является действующей чемпионкой мира.

Хоккей

Комплектов наград: 2

Дисциплины:

Мужчины: командный турнир

Женщины: командный турнир

Фавориты: Россия, Канада, США

Претенденты: Чехия, Швеция, Финляндия, Швейцария, Швеция

Сборная России:

Женщины: Вратари — Мария Сорокина, Валерия Меркушева, Дарья Гредзен. Защитники — Юлия Смирнова, Мария Печникова, Нина Пирогова, Елена Проворова, Анна Шибанова, Анна Савонина, Мария Баталова. Форварды — Валерия Павлова, Фануза Кадирова, Полина Болгарева, Екатерина Добродеева, Вероника Коржакова, Александра Вафина, Оксана Братищева, Елена Дергачева, Виктория Кулишова, Анна Шохина, Полина Лучникова. Запасные — Ангелина Гончаренко, Екатерина Николаева, Анна Шибанова, Лиана Ганеева, Людмила Белякова, Ольга Сосина.

Мужчины: Вратари — Тимур Билялов, Александр Самонов, Иван Федотов. Защитники — Вячеслав Войнов, Александр Елесин, Артем Минулин, Егор Яковлев, Никита Нестеров, Александр Никишин, Сергей Телегин, Дамир Шарипзянов. Нападающие — Сергей Андронов, Станислав Галиев, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Никита Гусев, Дмитрий Воронков, Вадим Шипачев, Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Артем Анисимов, Артур Каюмов, Андрей Чибисов. Запасные — Дмитрий Шугаев, Шакир Мухамадуллин, Кирилл Марченко, Александр Кадейкин, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев.

Прогноз АР: 0+1+0

Прогноз championat.com: 0+0+1

Мужской хоккейный турнир даже при отсутствии НХЛовских звезд все равно остается самым интригующим и ожидаемым на Олимпийских играх. И, пожалуй, впервые невозможно заранее определить явных фаворитов — настолько ровные и сбалансированные составы собрали сразу несколько команд.

Канада по традиции сильна на любом турнире, США — «темная лошадка», у Финляндии самый громкий по именам состав, у Чехии — самый опытный и возрастной. Есть еще и загадочные шведы и швейцарцы, которые за счет строжайшей дисциплины и надежной игры в обороне могут выбить любого фаворита.

Сильный, пусть и не без слабых мест, состав везет в Пекин и олимпийская сборная России. Кстати, в Китае ей предстоит защищать титул чемпиона. Смогут ли наши ребята продемонстрировать свой высокий уровень, покажут первые игры.

В женском турнире, по сути, уже известна пара финалистов — команды США и Канады на голову сильней других. А вот за бронзу предстоит серьезная борьба, исход которой предсказать очень сложно. Можно выделить, пожалуй, три команды, которые в большей степени претендуют подняться на пьедестал, — России, Финляндии и Швейцарии, в меньшей — Швеции и Китая.

Шорт-трек

Комплектов наград: 9

Дисциплины:

Мужчины: 500, 1000, 1500 м, эстафета 5000 м

Женщины: 500, 1000, 1500 м, эстафета 5000 м

Микст: смешанная эстафета 2000 м

Фавориты: Южная Корея, Китай, Нидерланды

Претенденты: Россия, Италия, США, Канада

Сборная России:

Женщины: Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина, Вера Рассказова, Анна Вострикова

Мужчины: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Владимир Балбеков

Прогноз АР: 0+1+0

Прогноз championat.com: 0+1+0

Шорт-трек — очень непредсказуемый вид спорта, в котором ситуация во время забегов меняется с удивительной быстротой. Связано это в первую очередь с тем, что здесь идет контактная борьба между спортсменами и часто случаются падения. Поэтому и делать какие-то прогнозы в этом виде спорта — вещь бессмысленная и неблагодарная.

Тем не менее, здесь есть свои фавориты. В мужском шорт-треке это китайцы и корейцы, в женском выделяются спортсменки из Нидерландов. Хорошие команды также у Канады, Италии, США, Венгрии и России.

Мы же особенно пристально будем следить за челябинкой Екатериной Ефременковой. Для нее это уже вторая Олимпиада. Помимо нее, в российской команде на высокие места претендуют Софья Просвирнова и Семен Елистратов.

Использованы фотографии: Олимпийский комитет России (olympic.ru), Союз конькобежцев России (russkating.ru), Федерация хоккея России (fhr.ru), Федерация фристайла России (ffr-ski.ru), Федерация сноуборда России (russnowboard.com), Федерация керлинга России (www.curling.ru), Павел Табарчук, gettyimages

Инфографика: ИА «Первое областное»