Роман Костомаров восхитился силой духа хоккеистов с инвалидностью

Две магнитогорские команды приняли участие в Фестивале адаптивного хоккея в Сочи

Юные магнитогорские спортсмены из центра развития семьи «Сирена» приняли участие в VI Фестивале адаптивного хоккея в Сочи. На всероссийских соревнованиях выступили команды «Огни Магнитки» по следж-хоккею и клуб «Крылья Магнитки» по специальному хоккею. Игрой спортсменов восхитился титулованный фигурист Роман Костомаров, принявший участие в открытии соревнований, сообщает Центр адаптивного хоккея Магнитогорска.

Большой спортивный праздник для юных спортсменов с инвалидностью прошел на ледовых аренах федеральной территории «Сириус». В этом году Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея объединил более 1000 ребят из 94 команд со всей страны, их родных и близких. Приняли участие в турнире и две хоккейные команды из Магнитогорска — «Огни Магнитки» по следж-хоккею (здесь выступают люди с ПОДА) и «Крылья Магнитки» по специальному хоккею (люди с ментальными нарушениями) из центра развития семьи и детей «Сирена».

В первый день мероприятия состоялась яркая церемония открытия, где ребятам показали театрализованное представление, включившее в себя лазерное шоу, танцевальные номера на льду, парад хоккейных мам и многое другое. Юных хоккеистов со сцены приветствовали почетные гости мероприятия, среди которых был олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров. Он восхитился крепостью духа юных спортсменов и пожелал им успехов в спорте.

«Хоккейная мама нападающего команды „Огни Магнитки“, Татьяна Ефремова, представляла команды Магнитогорска на параде. Красивая, грациозная, она выехала на коньках с флагом команды и в хоккейном свитере», — сообщают в Центре адаптивного хоккея Магнитогорска.

Для игроков это большое событие в жизни, а еще хорошая возможность получить игровую практику и встретиться с друзьями из разных уголков России. Ребята привезли с собой памятные подарки, игровой опыт и теплые воспоминания. Приятный момент ожидал и сотрудников центра. На праздничной церемонии закрытия сезона-2023/2024 были вручены почетные награды от Федерации адаптивного хоккея.

Руководитель центра развития семьи и детей «Сирена» Динара Бикжанова получила премию за организацию открытого первенства Челябинской области по следж-хоккею, который состоялся в мае 2023 года в Магнитогорске. Кроме того, команда «Огни Магнитки» получила по итогам сезона «Золотой стандарт» за высокие показатели в работе.



