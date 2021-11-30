РМК выявила самых спортивных школьников Челябинской области

Финал состязаний по многоборью прошел в Екатеринбурге

«Русская медная компания» завершила первый сезон нового детского спортивного проекта «Многоборье РМК — 2021». Финал состязаний прошел в Екатеринбурге. За победу в нем боролись ученики из ста школ Челябинской области в возрасте от 6 до 17 лет. Судьи проекта определили 33 самых сильных многоборца Южного Урала, сообщают в пресс-службе РМК.

Для того чтобы попасть в финал, участникам необходимо было одержать победу в отборочных турах в своих школах и на уровне районов. Соревнования проходили в Кыштыме и Карабаше, в Варненском, Коркинском, Верхнеуральском, Сосновском и Нагайбакском районах. В программу состязаний входили такие дисциплины, как подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимание, пресс, приседания и запрыгивание на тумбу. В финал прошли 77 юных спортсменов.

В Екатеринбурге дети посетили исторический парк «Россия — Моя история» и океанариум. Также для них организовали экскурсию по «Академии единоборств РМК». Ребята посетили шесть этажей спортивного современного комплекса, в котором расположены тренажерный зал, залы для занятий многоборьем, а также собственный ринг с трибунами.

Перед началом соревнований финалистов приветствовал российский профессиональный боксер, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Евгений Тищенко. Он провел для ребят разминку и зарядил их на победу.

«Подобные спортивные конкурсы стали для „Русской медной компании“ традицией. Каждый год мы совершенствуем их и привлекаем к участию все больше территорий. В „Многоборье РМК“ можно проявить себя, показать силу, выносливость, командный дух и в итоге оказаться в Екатеринбурге на финале. В первую очередь это масса эмоций, так и должно быть, ведь спорт — это здоровье и хорошее настроение», — считает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

По итогам соревнований судьи выбрали 33 самых сильных многоборца: по 3 номинанта в каждой из 11 категорий среди участников младшего возраста и подростков. Все спортсмены получили памятные дипломы и призы за участие, а каждый из победителей — кубок, медаль и ценные подарки.