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ЧР по фигурному катанию. Женщины, короткая программа. Результаты

ЧР по фигурному катанию. Женщины, короткая программа. Результаты
результаты , фигурное катание , трансляция , участники
23.12.2016 17:27:44

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

С большим отрывом впереди идет москвичка Евгения Медведева.

Завершился первый этап соревнований для женщин в одиночном катании. Девушки, среди которых как начинающие фигуристки, так и опытные спортсменки, выступили сегодня на льду арены «Трактор». Открывали второй соревновательный день их выступления с короткой программой. Множество болельщиков следили за выступлением одиночниц.

Первой по результатам короткой программы идет 17-летняя Евгения Медведева из Москвы, чемпионка Мира и Европы чисто исполнила свою короткую программу. Второе место в женском турнире занимает 16-летняя Мария Сотскова. С отрывом в десятые доли баллов идет Алина Загитова, исполнившая на льду сложную и насыщенную программу. Следующий этап соревнований среди женщин пройдет в субботу, 24 декабря.

Прямую трансляцию соревнований смотрите на нашем сайте в разделе «Онлайн ТВ».

1. Евгения Медведева — 80,08 балла
2. Мария Сотскова — 74,39 балла
3. Алина Загитова — 74,26 балла
4. Анна Погорилая — 73,45 балла
5. Елена Радионова — 70,19 балла
6. Елизавета Туктамышева — 69,17 балла
7. Станислава Константинова — 68,34 балла
8. Софья Самодурова — 65,29 балла
9. Алиса Федичкина — 63,96 балла
10. Анастасия Губанова — 63,34 балла
11. Алена Леонова — 60,60 балла
12. Валерия Михайлова — 59,90 балла
13. Серафима Саханович — 59,37 балла
14. Алиса Лозко — 58,40 балла
15. Наталья Огорельцева — 57,48 балла
16. Анастасия Яценко — 55,74 балла
17. Екатерина Гусева — 53,04 балла
18. Анастасия Коломиец — 44,24 балла

Фото: Olympteka.ru

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