ЧР по фигурному катанию. Женщины, короткая программа. Результаты

С большим отрывом впереди идет москвичка Евгения Медведева.
Завершился первый этап соревнований для женщин в одиночном катании. Девушки, среди которых как начинающие фигуристки, так и опытные спортсменки, выступили сегодня на льду арены «Трактор». Открывали второй соревновательный день их выступления с короткой программой. Множество болельщиков следили за выступлением одиночниц.
Первой по результатам короткой программы идет
Прямую трансляцию соревнований смотрите на нашем сайте в разделе «Онлайн ТВ».
1. Евгения Медведева — 80,08 балла
2. Мария Сотскова — 74,39 балла
3. Алина Загитова — 74,26 балла
4. Анна Погорилая — 73,45 балла
5. Елена Радионова — 70,19 балла
6. Елизавета Туктамышева — 69,17 балла
7. Станислава Константинова — 68,34 балла
8. Софья Самодурова — 65,29 балла
9. Алиса Федичкина — 63,96 балла
10. Анастасия Губанова — 63,34 балла
11. Алена Леонова — 60,60 балла
12. Валерия Михайлова — 59,90 балла
13. Серафима Саханович — 59,37 балла
14. Алиса Лозко — 58,40 балла
15. Наталья Огорельцева — 57,48 балла
16. Анастасия Яценко — 55,74 балла
17. Екатерина Гусева — 53,04 балла
18. Анастасия Коломиец — 44,24 балла
Фото: Olympteka.ru