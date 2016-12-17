ЧР по фигурному катанию. Мужчины, короткая программа. Результаты

На арене «Трактор» завершился первый соревновательный этап.
Первый соревновательный день в ледовой арене «Трактор» начался с одиночных выступлений. На лед вышли мужчины с одиночной программой. Впереди — произвольная программа. Кроме того, 22 декабря намечено выступление пар с короткой программой. Окончанием первого дня Чемпионата станет яркое открытие, постановка которого связана с историей Южного Урала.
Подведены итоги первого соревновательного дня в рамках Чемпионата России по фигурному катанию. Судьи выставили свои оценки по итогам одиночного катания среди мужчин с одиночной программой. Пока первым с большим отрывом идет
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Результаты одиночного катания среди мужчин:
Коляда Михаил — 95,33 балла
Самарин Александр — 87,41 баллов
Воронов Сергей — 85,89 баллов
Лазукин Андрей — 83,19 балла
Дмитриев Артур — 80,97 баллов
Шулепов Антон — 78,11 баллов
Ковтун Максим — 76,65 баллов
Алиев Дмитрий — 76,26 балла
Петров Александр — 75,97 балла
Вьюгов Павел — 71,51 баллов
Лежеев Артём — 69,18 баллов
Скирда Илья — 68,63 баллов
Ерохов Алексей — 64,20 балла
Курбанов Мурад — 62,83 балла
Княжук Илья — 60,12 баллов
Зубер Андрей — 59,63 баллов
Самойлов Владимир — 46,97 балла