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ЧР по фигурному катанию. Мужчины, короткая программа. Результаты

ЧР по фигурному катанию. Мужчины, короткая программа. Результаты
спорт , результаты , выступление
22.12.2016 18:36:04

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Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 22:08

На арене «Трактор» завершился первый соревновательный этап.

Первый соревновательный день в ледовой арене «Трактор» начался с одиночных выступлений. На лед вышли мужчины с одиночной программой. Впереди — произвольная программа. Кроме того, 22 декабря намечено выступление пар с короткой программой. Окончанием первого дня Чемпионата станет яркое открытие, постановка которого связана с историей Южного Урала.

Подведены итоги первого соревновательного дня в рамках Чемпионата России по фигурному катанию. Судьи выставили свои оценки по итогам одиночного катания среди мужчин с одиночной программой. Пока первым с большим отрывом идет 21-летний Михаил Коляда из Санкт-Петербурга. За ним следует 18-летний одиночник Александр Самарин. Замыкает тройку лидеров Сергей Воронов из Москвы.

Смотрите прямую трансляцию соревнований на нашем сайте в разделе «Онлайн ТВ».

Результаты одиночного катания среди мужчин:

Коляда Михаил — 95,33 балла
Самарин Александр — 87,41 баллов
Воронов Сергей — 85,89 баллов
Лазукин Андрей — 83,19 балла
Дмитриев Артур — 80,97 баллов
Шулепов Антон — 78,11 баллов
Ковтун Максим — 76,65 баллов
Алиев Дмитрий — 76,26 балла
Петров Александр — 75,97 балла
Вьюгов Павел — 71,51 баллов
Лежеев Артём — 69,18 баллов
Скирда Илья — 68,63 баллов
Ерохов Алексей — 64,20 балла
Курбанов Мурад — 62,83 балла
Княжук Илья — 60,12 баллов
Зубер Андрей — 59,63 баллов
Самойлов Владимир — 46,97 балла

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