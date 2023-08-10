Руководство челябинского хоккейного клуба объявило о дате традиционного праздничного фестиваля с участием болельщиков перед стартом нового сезона. В этом году он поменяет локацию и пройдет на площади у памятника Игорю Курчатову, хедлайнером которого станет известный рэп- и хип-хоп-исполнитель Niletto, сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

В прошлом году мероприятие состоялось у колеса обозрения «Мегаполиса» в центре города. Вместе с рэпером Niletto развлекать болельщиков клуб будут хип-хоп-исполнитель Jahmal TGK и Vibe TGK (Триагрутрика).

«Вы точно помните, как в прошлом августе благодаря партнерству клуба и крупнейшей букмекерской компании Winline преобразилось Колесо обозрения 360°, ставшее центральным арт-обьектом праздника и собравшее вокруг себя 30 тысяч „черно-белых“. Наша следующая станция — памятник Игорю Курчатову, вокруг которого будет создана огромная мультимедийная сцена, наполненная мощным светом и звуком», — сообщает пресс-служба клуба.
Организаторы фестиваля готовят множество хоккейных активностей, розыгрыш сезонных абонементов, конкурсы и подарки, а также красочную презентацию команды. Начнется праздник 27 августа в 19:00.

Напомним, что с 23 по 26 августа в арене «Трактор» пройдет традиционный предсезонный турнир «Кубок губернатора Челябинской области». В нем помимо хозяев выступят три команды: «Металлург» (Магнитогорск), «Ак Барс» (Казань), «Лада» (Тольятти). В сезоне КХЛ-2023/2024 хоккеисты «Трактора» стартуют 2 сентября. Челябинцы откроют регулярный чемпионат в Тольятти поединком с «Ладой». Первый домашний поединок «черно-белые» проведут 12 сентября с этим же соперником.

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