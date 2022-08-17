Рэпер Feduk выступит перед болельщиками хоккейной команды «Трактор»

Перед стартом нового сезона состоится фестиваль Traktor&Winline Fest

Руководство челябинского хоккейного клуба объявило о дате традиционного праздничного фестиваля с участием болельщиков перед стартом нового сезона. В этом году он поменяет формат — на смену Traktor Open пришел Traktor&Winline Fest, хедлайнером которого станет известный рэп- и хип-хоп-исполнитель Feduk, сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Изменится и площадка проведения фестиваля. Ранее болельщиков хоккейного клуба собирали у арены «Трактор», теперь мероприятие пройдет у колеса обозрения «Мегаполиса» в центре города. Стартует праздник 28 августа в 19:00.

«Главными точками притяжения будут сцена, где хедлайнерами выступят Feduk, Егор Шип, Slame и Кирилл Скрипник, а также колесо обозрения с первым в истории Челябинска масштабным проекционным шоу на открытом объекте», — сообщает пресс-служба клуба.

Организаторы фестиваля готовят множество хоккейных активностей, розыгрыш сезонных абонементов, конкурсы и подарки — все это будет предварять самое важное событие вечера, которым станет презентация команды и промо к 75-летию клуба.

Напомним, что с 24 по 27 августа в арене «Трактор» пройдет традиционный предсезонный турнир «Кубок губернатора Челябинской области». В нем помимо хозяев выступят три команды: «Металлург» (Магнитогорск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Барыс» (Нур-Султан). Откроет новый сезон в КХЛ челябинский «Трактор» домашним поединком 2 сентября против череповецкой «Северстали».

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