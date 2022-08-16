Рекордсмены Всероссийской cпартакиады по легкой атлетике могут заработать 600 тысяч рублей

Стали известны размеры премиальных призерам соревнований в Челябинске

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики утвердил размеры призовых спортсменам за успешное выступление на Всероссийской летней cпартакиаде в Челябинске. Победители соревнований получат премию 150 тысяч рублей, серебряные призеры — 80 тысяч, а бронзовые — 60 тысяч рублей. Полагаются солидные премиальные и за установленные рекорды, сообщает пресс-служба ВФЛА.

По итогам выступления в соревнованиях по легкой атлетике на Всероссийской летней cпартакиаде премии полагаются участникам, занявшим с 1-е по 6-е места:

1-е место — 150 000 рублей;

2-е место — 80 000 рублей;

3-е место — 60 000 рублей;

4-е место — 30 000 рублей;

5-е место — 20 000 рублей;

6-е место — 10 000 рублей.

Однако полагаются и солидные денежные премии тем спортсменам, кому удастся установить различные рекорды. Так, обладатели лучшего результата сезона в мире получат 100 тысяч рублей, аналогичного европейского достижения — 50 тысяч рублей. Наконец, за установление национального рекорда легкоатлет заработает дополнительно 300 тысяч рублей, за высшее достижение России в возрастной группе (U18, U20, U23) — 100 тысяч рублей.

Таким образом, максимальная денежная премия, которую получит победитель Всероссийской летней cпартакиады в Челябинске, может составить до 600 тысяч рублей (150 — за победу, 300 — за рекорд России, 100 и 50 — за установление лучшего результата сезона в мире и Европе).

В ВФЛА отмечают, что призовые выплаты направлены на поддержку и стимулирование наших спортсменов, оставшихся без возможности участия в международных соревнованиях.