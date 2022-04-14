Реконструкцию стадиона «Металлург» в Челябинске завершат в июне 2022 года

Спортивный объект обошёлся частному инвестору в 60 млн рублей

В Челябинске завершается последний этап реконструкции стадиона «Металлург». Сегодня, 14 апреля, ход строительных работ на спортивном объекте проинспектировал губернатор области Алексей Текслер, передаёт корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона остался доволен темпом работ. На стадионе ещё в прошлом году были обновлены зрительские трибуны, постелена современная легкоатлетическая дорожка, были начаты отделочные работы в подтрибунных помещениях. В июле 2021 года, побывавший на спорткомплексе Алексей Текслер, дал распоряжение проработать вопрос о замене футбольного поля на стадионе. В июне этого года, по словам гендиректора ПАО «Мечел» Олега Коржова, все работы будут завершены.

«Это знаковый спортивный объект для Металлургического района, на нем всегда кипела спортивная жизнь. И я благодарен Челябинскому металлургическому комбинату за то, что обновляют спортивный объект. Проведена большая работа — сделаны внутренние площади, манеж, трибуны, беговая дорожка. Не сомневаюсь, что здесь снова будет многолюдно, а мальчишки и девчонки будут заниматься полезными для здоровья занятиями», — отметил Алексей Текслер.

Масштабный ремонт спортивного комплекса «Металлург» начался в прошлом году за счет средств компании «Мечел». На стадионе заменили покрытие беговых дорожек, установили витражные окна в легкоатлетическом манеже, отремонтировали коридоры, раздевалки, фойе. Провели ремонт в манеже с заменой рулонного резинового покрытия, восстановили фасад и чашу стадиона.