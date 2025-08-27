Редактор ИА «Первое областное» Виталий Визаулин написал книгу для детей

Наш коллега сделал существенный вклад в спортивное образование

Редактор отдела спорта Первого областного информагентства Виталий Визаулин теперь еще и писатель. Наш коллега по просьбе московского издательства «АСТ» написал книгу для серии «Детская энциклопедия — бокс».

В книге все самое важное про то, как заинтересовать ребенка занятиями этим видом спорта, говорит автор.

«Есть один миф, который сложился у людей много лет назад. Считается, будто если боксер пропускает много ударов, то это обязательно сказывается на его когнитивных способностях. Но это в корне не так! Бокс — это не драка и не обмен ударами, это интеллектуальный вид спорта, который требует от спортсменов не только серьезной физической подготовки, но и умения оперативно принимать решения, логически и стратегически мыслить. В этом главный посыл книги», — рассказывает Виталий Визаулин.

Большими чемпионами и успешными спортсменами становятся именно умные ребята, которые умеют «читать» соперника, в считанные доли секунды принимают правильные и нужные решения в бою, добавляет автор и приводит примеры — все их можно найти в новой книге.

Кстати, на этом сотрудничество с издательством «АСТ» не заканчивается, говорит Виталий: впереди книга о дзюдо — специфическом виде единоборства, со своей философией и ценностями.

«И здесь мне есть о чем рассказать и написать. Тем более что в Челябинской области дзюдо — один из самых успешно развивающихся видов спорта», — добавляет наш коллега.

От всей души поздравляем коллегу с новой ступенькой в профессиональной жизни и желаем новых вершин.