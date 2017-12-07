/ Среди гостей «Солнечной долины» разыграют билеты на кубок мира по фристайлу

Подарки от ГЛК будут «прятаться» в конвертах с билетами мультимодального маршрута.

Приятный сюрприз ждет гостей ГЛК «Солнечная долина», использующих для поездки новый мультимодальный маршрут. Покупая проездной в кассе, каждый из гостей получает в конверт. В него вложены билеты на поезд, автобус, ски-пасс. Каждого двадцатого в конверте ждет презент — билет на этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс.



3 и 4 марта Челябинская область в очередной раз принимает международные соревнования — два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Спортсмены начнут съезжаться на курорт уже 27 февраля, 4 дня они потратят на тренировки. 2 марта пройдут квалификационные заезды, а 3 и 4 марта — финалы двух этапов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Всего «Солнечная долина» разыграет 300 билетов. Получить приятный бонус к стандартному набору билетов в кассе можно с 15 декабря. Самостоятельно приобрести билет на соревнование можно в кассах ГЛК «Солнечная долина» и в Городских зрелищных кассах.



Напомним, мультимодальный маршрут Челябинск-«Солнечная долина» был запущен 2 декабря. Неофициальное его название — «Снегирь». Добраться до курорта гости могут за час и 50 минут. Билет в обе стороны и 6 часов ски-пасса стоят 1300 рублей для взрослых. Детям, студентам и пенсионерам предусмотрены скидки.