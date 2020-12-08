Пять южноуральских спортсменов попали в топ-50 успешных атлетов России

Выше всех расположился Артемий Панарин.

Сразу несколько спортсменов представляющих Челябинскую область или родившихся здесь, попали в топ-50 самых успешных по версии портала Sport24. Лидером рейтинга оказался нападающий команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который занял третье место в общем списке. На две позиции ниже расположился другой хоккеист — Евгений Малкин.



Всего в топ Sport24 попали пять южноуральских спортсменов. Все они хоккеисты. Помимо вышеупомянутых Артемия Панарина и Евгения Малкина это Евгений Кузнецов (32-е место), Евгений Дадонов (39-е место) и Сергей Мозякин (48-е место). Отмечается, что рейтинг успешности спортсменов был основан не на спортивных показателях.

«Места в рейтинге обеспечивают три блока показателей: доходы спортсменов (в том числе рекламные), их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и количества подписчиков в социальных сетях, и дополнительные активности, например наличие собственного бизнеса. В итоговом списке — 50 человек. Для каждого из них был собран соответствующий набор данных и рассчитан индекс, определяющий их место в рейтинге по каждому из критериев. Итоговый результат получился из суммы показателей с учетом специально разработанных коэффициентов»,— разъяснили авторы.





Добавим, подобный рейтинг появляется уже второй год подряд. По сравнению с прошлым Артемий Панарин показал рост на шесть позиций, место Евгения Малкина не изменилось, а Евгений Дадонов и Сергей Мозякин и вовсе впервые попали в топ. Больше всего «пострадал» Евгений Кузнецов, спустившийся вниз на 16 мест.

Отметим, в общем топе спортсменов первое место досталось Хабибу Нурмагомедову. Второе место — у Александра Овечкина, а четвёртое занял нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.