Пять южноуральских спортсменок гарантировали себе медали чемпионата России по боксу среди женщин

На турнире в Челябинске наши землячки проведут полуфинальные поединки

В Челябинске подходит к завершению чемпионат России по боксу среди женщин. Сегодня, 2 декабря, на ринге дворца спорта «Юность» состоятся полуфинальные поединки. В решающий раунд турнира вышли пять спортсменок Челябинской области, которые вне зависимости от исхода боев уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Формат проведения соревнований по боксу в России и мире на протяжении многих лет остается без изменений. Здесь поединки за бронзовые медали, так называемые утешительные финалы, не проводятся. То есть все участники, вышедшие в полуфиналы, становятся призерами соревнований.

Сегодня, 2 декабря, в этих самых полуфиналах выступят пять спортсменок Челябинской области. И наверняка кого-то из них мы увидим в завтрашних финалах. Наиболее сильное впечатление производит уровень бокса в исполнении Александры Кулешовой и Анастасии Беляковой. Две наши самые титулованные спортсменки, чемпионки мира уверенно проходят своих соперниц, показывая бокс высочайшего уровня. Пожалуй, у них наибольшие шансы завоевать титул чемпионок страны.

Хороший бокс демонстрируют на турнире и еще две наши землячки Ирина Автина и Елизавета Карташкова. Обе рассматривались специалистами как претенденты на медали и пока возложенные на них надежды оправдывают. Наконец, пятой участницей полуфинальных поединков стала Анна Словцова, новое имя в челябинском боксе. Уже сам факт того, что спортсменка так далеко прошла по турнирной сетке, можно считать приятной неожиданностью.

Накануне старта чемпионата России директор регионального Центра олимпийской подготовки по боксу Дмитрий Дягилев ушел от ответа относительно того, какие медальные планы у Челябинской области на домашний турнир. Но дал понять, что две завоеванные золотые медали можно будет считать успехом. В ближайшие два дня мы узнаем, суждено ли девушкам выполнить этот план. Все самое интересное на турнире начинается уже сегодня.

Чемпионат России по боксу среди женщин. Челябинск, ДС «Юность». Полуфиналы. Соперники южноуральских спортсменок:

48 кг. Александра Кулешова — Дарья Салиндер (ЯНАО);

54 кг. Елизавета Карташкова — Наталья Самохина (Новосибирская область);

60 кг. Анастасия Белякова — Ксения Ким (Приморский край);

63 кг. Ирина Автина — Елена Жиляева (Московская область / Брянская область);

75 кг. Анна Словцова — Елена Гапешина (Бурятия / Севастополь).

Напомним, что на бои с 26 ноября по 2 декабря вход для зрителей свободный. На финальные поединки, которые пройдут 3 декабря, организована продажа билетов на сайте chel.kassy.ru и в пунктах продаж «Городские зрелищные кассы». Всего есть три ценовые категории: 150, 300 и 500 рублей. Стоимость зависит от сектора и места на трибуне. Посетить соревнования могут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.