Пять южноуральских хоккеистов выступят за сборную России на Олимпийских играх

В состав команды вошли четыре игрока из «Трактора» и «Металлурга»

Сегодня, 23 января, Федерация хоккея России объявила состав команды на зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине. В него вошли пять воспитанников южноуральской школы хоккея — Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Артем Минулин, Егор Яковлев и Сергей Телегин. Четыре игрока в российской команде выступают за команды Челябинской области — «Трактор» и «Металлург».

В начале недели (17 января) тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды, которая на предолимпийском тренировочном сборе в Новогорске начала подготовку к Олимпийским играм. В него вошли 35 игроков, в том числе пять из южноуральских клубов — Сергей Телегин и Владимир Ткачев из челябинского «Трактора», а также Альберт Минулин, Егор Яковлев и Андрей Чибисов из магнитогорского «Металлурга». Тогда же было объявлено, что к концу недели (23 января) станут известны 25 игроков, которые попадут в окончательную заявку на Игры-2022.

Увы, форвард «Трактора» Владимир Ткачев не вошел в заявку команды, он включен в состав резервных игроков. Зато отправится в Пекин защитник Сергей Телегин. Помимо него вошли в состав сборной игроки «Металлурга» Артем Минулин, Егор Яковлев и Андрей Чибисов. Причем только последний из них не является воспитанником южноуральской школы хоккея.

Включены в заявку олимпийской сборной России и еще два воспитанника челябинского «Трактора», которые сейчас выступают в других клубах, — защитники Вячеслав Войнов («Динамо», Москва) и Никита Нестеров (ЦСКА).

Сборная России по хоккею на ОИ-2022 в Пекине:

Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артем Анисимов («Локомотив»).

Отметим, что представительство ХК «Трактор» на ОИ-2022 не ограничивается защитником сборной России. В составе чешской команды в Пекине выступят Роман Вилл, Лукаш Седлак и Томаш Гика. Между тем не попал в заявку финской сборной Теему Пулккинен. Не обнародовала свой состав команда Швеции, в которой претендует на участие в Олимпиаде Лоуренс Пилут.

Напомним, что на групповом этапе олимпийского турнира сборная России встретится с соперниками из Чехии, Дании и Швейцарии. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.