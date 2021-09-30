Южноуральские гимнасты стали призерами чемпионата России

Наши земляки завоевали медали в состязаниях среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями

В Костроме завершился чемпионат России по спортивной гимнастике среди лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН). В них успешно выступили четыре гимнаста Челябинской области, каждый из которых стал призером соревнований, сообщает Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

На состязания в Кострому отправились пять южноуральцев. В общей сложности они завоевали 20 медалей различного достоинства как на отдельных снарядах, так и по сумме многоборья.

Подтвердили звание сильнейших Арина Кутепова и Валерий Ягофаров, не знавшие себе равных в многоборье. Второе итоговое место занял Данил Абдулин, третье — Дмитрий Солонгин. Отметим, что все спортсмены неоднократно поднимались на пьедестал почета в состязаниях на отдельных снарядах.

Достойный результат показал и еще один южноуралец — Дмитрий Широков. По сумме многоборья он финишировал пятым, но впервые сумел выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Тренируются спортсмены у Юрия Пылаева и Ильи Симонова в СШОР «ЧТЗ», Арина Кутепова занимается под руководством Елены Еремеевой и Григория Дубинкина в СШОР № 4 по спортивной гимнастике.