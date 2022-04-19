Пять южноуральских боксеров вошли в состав сборной России

Тренерский штаб по итогам сборов определит сильнейших для участия во всероссийских турнирах

Мужская сборная России по боксу под руководством тренера из Златоуста Виктора Фархутдинова приступила к учебно-тренировочным сборам в Кисловодске. По их итогам будут сформированы составы команд для участия в трех всероссийских турнирах. Среди претендентов — пять южноуральских боксеров, сообщает региональная федерация бокса.

На учебно-тренировочные сборы были приглашены не только члены национальной команды, но и ближайший резерв — сильнейшие юниоры до 22 лет. Среди них южноуральцы Алексей Киселев, Эдмонд Худоян, Тамерлан Касымов, Ахмадшох Махмадшоев и Егор Смольников. В тренерский штаб вошли также Фаригат Касымов и Артем Зайцев.

«Тренировки очень интересные и разнообразные. До 24 апреля у нас идет работа на общефизическую подготовку, далее специально-физическая и тактико-техническая подготовка к предстоящим соревнованиям, участники которых будут сформированы по итогам сборов и объявлены главным тренером сборной Виктором Фархутдиновым», — отмечает старший тренер регионального Центра спортивной подготовки Фаригат Касымов.



Сборы в Кисловодске продлятся до 3 мая. Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов озвучил задачи команды на сборах и рассказал о ближайших планах. Так, будут сформированы несколько команд для участия в нескольких крупных всероссийских стартах.

«Боксеры с пятого по восьмое места примут участие в соревнованиях ко Дню Победы в Серпухове. Основной состав примет участие в турнире в Хабаровске с 23 по 28 мая. Список участников будет известен уже ближе к самому соревнованию. С 15 мая у нас два состава поедут на тренировочные мероприятия в Хабаровск. А в июне стартует отличный турнир „Кубок Победы“, в котором примут участие пять наших команд», — отметил Виктор Фархутдинов в интервью пресс-службе Федерации бокса России.