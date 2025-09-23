Пять футболистов «Челябинска» попали в символическую сборную тура Первой лиги

На экспертов произвела впечатление игра команды в разгромном матче с «Родиной»

По итогам 11-го тура Первой лиги пять игроков ФК «Челябинск» попали в символическую сборную, которую составили эксперты Рустата и редакции газеты «Советский спорт». Специалисты высоко оценили игру команды в победном матче с «Родиной», которую челябинцы выиграли со счетом 4:0, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В число топ-11 игроков 11-го тура вошли футболисты шести команд, но наибольшее представительство получил ФК «Челябинск». Эксперты отметили игру голкипера Ильи Тусеева, защитников Александра Жирова и Хетага Кочиева, а также полузащитников Рамазана Гаджимурадова и Гаррика Левина. При этом последний получил наивысшие оценки, став лучшим игроком тура.

В топ также попали футболисты «Урала», «Факела», «Чайки», «Сокола» и «Спартака». Индекс их силы и рейтинг рассчитывается исходя из тактико-технических действий игроков в зависимости от позиции и отражает качество их игры в конкретном матче.

Напомним, что в минувшем туре футбольный клуб «Челябинск» с разгромным счетом выиграл у московской «Родины» в Первой лиге. Наша команда на стадионе «Центральный» победила столичный клуб со счетом 4:0. Благодаря этому успеху подопечные Романа Пилипчука впервые поднялись на 4-ю строчку в турнирной таблице первенства.