Пять бронзовых медалей завоевали южноуральцы на чемпионате России по дартсу

Турнир в Челябинске собрал более 150 спортсменов из 30 регионов

В Челябинске подвели итоги чемпионата России по дартсу и всероссийского турнира «Кубок Синегорья», в которых выступили 150 спортсменов из 30 регионов. Они разыграли четыре комплекта наград в дисциплине «американский крикет». Хозяева соревнований завоевали пять бронзовых медалей, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования подобного уровня Челябинская область принимала впервые. И как хозяйка турнира могла рассчитывать на победы в разных разделах дартса. Тем более что уровень подготовки южноуральских дартсменов соответствовал выполнению ожидаемых задач — трое наших земляков входят в топ-10 в рейтинге Федерации дартс России.

К сожалению, завоевать золото южноуральцам не удалось. Но зато в их копилке целых пять бронзовых медалей. Так, в состязаниях среди мужчин третье место занял челябинец Дмитрий Ситкарев, у женщин среди призеров оказались Наталья Яковлева (Челябинск) и Оксана Андрончик (Озерск). В женском парном разряде на пьедестал поднялись те же Оксана Андрончик и Ирина Лебеденко. Наконец, в турнире «Случайные пары» бронза у челябинок Милены Крутовой и Марины Шакировой.

Отметим, что в «Кубке Синегорья» еще одну бронзовую медаль завоевала пара Ирина Колесова (Челябинск) — Владимир Паженцев (Снежинск). В рамках соревнований исполнительный директор Федерации дартс России Олеся Цыхмайструк вручила председателю региональной Федерации дартса Дмитрию Ситкареву медаль «За личный вклад в развитие дартса в России».