Президент России Владимир Путин передал свои поздравления участникам российской киберспортивной команды Team Spirit, в состав которой входит южноуралец Ярослав Miposhka Найденов. Команда в одержала победу на турнире The International 10. Телеграмма с поздравлением опубликована на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил яркие лидерские качества игроков и сплоченность коллектива. «На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — добавил Владимир Путин.
Напомним, что российская команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым стала победителем десятого чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10 и заработала более 18 миллионов долларов. Россияне обыграли оппонентов из Китая на первых двух картах, однако на следующих двух китайцы смогли вырваться вперед. Победитель определился только на пятой карте.
Киберспорт может войти в программу Олимпийских игр в течение пяти-семи лет, заявил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит после победы россиян над китайскими соперниками в гранд-финале чемпионата мира по Dota 2
Автор: Степан Тимощук.
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