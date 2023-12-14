Путин оценил участие российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже

Президент РФ считает, что Минспорту надо проанализировать, какие условия выдвигает МОК

Сегодня, 14 декабря, в ходе прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» президент РФ высказался о возможном участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Глава государства считает, что нужно внимательно проанализировать те условия, которые выдвигает МОК российским спортсменам.

Владимир Путин назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям «полным извращением идей олимпийского движения». Президент предложил Минспорту РФ и Олимпийскому комитету России внимательно проанализировать условия МОК перед тем, как принимать решение об участии в международных соревнованиях.

«Наши спортсмены годами тренируются ради того, чтобы поехать на Олимпийские игры. Я всегда считал и считаю, что надо дать им такую возможность. Но надо понимать, на каких условиях они там будут выступать. Если требования МОК направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, и чиновники хотят так показать, что российский спорт не развивается, то зачем ехать на Олимпиаду? Нужно, чтобы наш Минспорт и Национальный олимпийский комитет проанализировали эти требования и приняли взвешенное решение», — отметил Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства также отметил, что международные спортивные организации попали в большую зависимость от спонсоров. В случае продолжения данной тенденции олимпийское движение будет похоронено.

«Если международные спортивные чиновники и дальше будут так действовать, они похоронят олимпийское движение. Спорт — вне политики, он должен объединять людей», — добавил президент РФ.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал релиз, согласно которому до Олимпийских игр — 2024 во Франции будут допущены только те российские спортсмены, которые соответствуют ряду выдвинутых условий. Также принять участие в Олимпиаде смогут только индивидуальные атлеты, команды по различным видам спорта до соревнований допущены не будут.