ПСБ принял участие в VII Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Челябинске

4 июня сотрудники ПСБ в Челябинске вышли на старт Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»

В этом году «ЗаБег.РФ» прошел в 85 городах России одновременно: на старт синхронно вышли 160 тысяч участников, от Калининграда до Камчатки. Полумарафон-2023 стал самым масштабным в своей истории: 11 часовых поясов, 4 дистанции — в зависимости от уровня подготовки. Легкоатлеты бежали заранее выбранную дистанцию: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км.





В Челябинске трасса пролегала от ледовой арены «Трактор» по улице Салавата Юлаева через Университетскую Набережную до улицы Северо-Крымской.





«ПСБ уже традиционно выступает генеральным партнером проекта. Для нас важно внести вклад в возрождение традиций физической культуры и массового спорта, в поддержку детско-юношеского спорта, способствовать популяризации спортивных секций и клубов. Особенность „ЗаБега.РФ“ в том, что люди стартуют одновременно. Это потрясающее ощущение: ты выходишь на трассу, и в этот же момент на другом конце страны несколько тысяч людей делают то же самое. Каждый год к полумарафону присоединяются все больше людей. В этом забеге приняли участие 52 наших сотрудника и члены их семей, для них „ЗаБег.РФ“ стал доброй объединяющей традицией»,— отметил вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачёв.





Полумарафон проводится ежегодно с мая 2017 года. Тогда он прошел одновременно в 10 городах России. В 2018 году в полумарафоне приняли участие 15 городов, в 2019 — уже 19. А в последующих забегах представители спортивного сообщества синхронно выходили на старт уже во всех регионах страны.