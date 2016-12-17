Федерация фигурного катания представила программу чемпионата в Челябинске

Южноуральцев ждет яркое и поэтичное открытие.
Федерация фигурного катания России опубликовала расписание предстоящего Чемпионата
В Челябинске идут последние приготовления к предстоящему Чемпионату России по фигурному Катанию. В ледовой арене «Трактор» ждут спортсменов, совместно с представителями всероссийской Федерации фигурного катания готовят лед, который по своим свойствам не будет уступать олимпийскому покрытию. Кроме того, идут репетиции торжественного открытия спортивных состязаний.
— Лучше, как известно один раз увидеть. Интересное театрализованное открытие не обойдется без сюрпризов. Не хочется раскрывать все тайны и придумки организаторов. В репетициях заняты творческие коллективы Южного Урала, как детские, так и взрослые. Чемпионат России позволяет использовать и поэзию, и прозу, все мы говорим на одном языке, всем нам понятна эта культура, — рассказал сайту «Первый областной» заместитель Губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря. Выступления спортсменов состоятся на ледовой арене «Трактор», а тренировки фигуристов пройдут во дворце спорта «Юность». Билеты на чемпионат России еще доступны, они продаются в городских зрелищных кассах, на сайте chel.kassy.ru и в кассах «Трактора».
Увидеть кадры предыдущих выступлений фигуристов можно ЗДЕСЬ.
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
22 декабря — четверг
14:00 — 16:30 — Мужчины, короткая программа
16:45 — 18:45 — Пары, короткая программа
19:30 — 22:15 — Открытие соревнований, танцы на льду, короткий танец
23 декабря — пятница
14:00 — 16:30 — Женщины, короткая программа
16:45 — 19:45 — Мужчины, произвольная программа
20:00 — 21:45 — Танцы на льду, произвольный танец
24 декабря — суббота
15:00 — 17:15 — Пары, произвольная программа
17:30 — 20:30 — Женщины, произвольная программа
25 декабря — воскресенье
13:00 — 16:30 — Показательные выступления