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Федерация фигурного катания представила программу чемпионата в Челябинске

Федерация фигурного катания представила программу чемпионата в Челябинске
Чемпионат России , фигурное катание , программа
16.12.2016 17:57:37

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21 Декабря 2016, 18:30

Южноуральцев ждет яркое и поэтичное открытие.

Федерация фигурного катания России опубликовала расписание предстоящего Чемпионата России-2017. На четыре дня Челябинск станет столицей этого зрелищного вида спорта. В программе намечены как мужские, так и женские одиночные выступления, парные номера.

В Челябинске идут последние приготовления к предстоящему Чемпионату России по фигурному Катанию. В ледовой арене «Трактор» ждут спортсменов, совместно с представителями всероссийской Федерации фигурного катания готовят лед, который по своим свойствам не будет уступать олимпийскому покрытию. Кроме того, идут репетиции торжественного открытия спортивных состязаний.

— Лучше, как известно один раз увидеть. Интересное театрализованное открытие не обойдется без сюрпризов. Не хочется раскрывать все тайны и придумки организаторов. В репетициях заняты творческие коллективы Южного Урала, как детские, так и взрослые. Чемпионат России позволяет использовать и поэзию, и прозу, все мы говорим на одном языке, всем нам понятна эта культура, — рассказал сайту «Первый областной» заместитель Губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 20 по 25 декабря. Выступления спортсменов состоятся на ледовой арене «Трактор», а тренировки фигуристов пройдут во дворце спорта «Юность». Билеты на чемпионат России еще доступны, они продаются в городских зрелищных кассах, на сайте chel.kassy.ru и в кассах «Трактора».

Увидеть кадры предыдущих выступлений фигуристов можно ЗДЕСЬ. 

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

22 декабря — четверг

14:00 — 16:30 — Мужчины, короткая программа
16:45 — 18:45 — Пары, короткая программа
19:30 — 22:15 — Открытие соревнований, танцы на льду, короткий танец

23 декабря — пятница

14:00 — 16:30 — Женщины, короткая программа
16:45 — 19:45 — Мужчины, произвольная программа
20:00 — 21:45 — Танцы на льду, произвольный танец

24 декабря — суббота

15:00 — 17:15 — Пары, произвольная программа
17:30 — 20:30 — Женщины, произвольная программа

25 декабря — воскресенье

13:00 — 16:30 — Показательные выступления

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