Проект «Метрошка» стал победителем конкурса «Россия — футбольная страна!»

Фестиваль получил приз в номинации «Лучший проект в области развития массового футбола»

Футбольный проект из Челябинской области «Метрошка» признан одним из лучших в России. Южноуральский детский фестиваль получил приз на смотре-конкурсе «Россия — футбольная страна» в номинации «Лучший проект в области развития массового футбола».



Организатором смотра-конкурса стал Российский футбольный союз. За победу в восьми номинациях боролись 653 заявителя. В итоге «Метрошка» сумел обойти конкурентов и получить заветный кубок, 30 футбольных мячей, футболки с автографами лидеров Национальной сборной России и 150 000 рублей на развитие проекта. Также летом этого года фестиваль детского дворового футбола будет представлять Россию в соответствующей номинации в рамках премии UEFA Grassroots Awards — 2021.

«Наш проект стал единственным из Челябинской области, который с успехом прошел все этапы конкурса. Мы рады результату: это престиж, признание в масштабах всей страны. И конечно, это стимулирует к развитию. Когда ты много лет делаешь проект и на тебя обращает внимание Российский футбольный союз, это многое значит»,— поделился президент фестиваля «Метрошка» Дмитрий Борщев.

Отметим, UEFA Grassroots Awards была учреждена в 2010 году. Каждый год награды присуждают клубам и проектам, помогающим играть в футбол людям независимо от способностей, возраста, пола и происхождения.

«Еще на этапе отбора мы увидели, что заявки на участие качественно очень разные и направляются авторами разного возраста и статуса со всех уголков страны. Перед экспертами, уже начиная с регионального уровня, стояла непростая задача по выбору лучших в номинациях — каждый интересен по-своему. Победителей только восемь, но специалисты РФС „взяли на карандаш“ и другие уникальные практики в целях их развития и масштабирования. Так что даже у тех, кто сегодня не победил в конкурсе, есть шанс быть замеченными на уровне Российского футбольного союза», — рассказала менеджер проекта, главный специалист департамента стратегии и развития РФС Татьяна Букурова.

Напомним, в этом году фестиваль «Метрошка» проходит уже в 20-й раз. В нем принимают участие около 6 000 детей из 36 городов и 12 регионов России.