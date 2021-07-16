Призовой фонд чемпионата России по боксу в Челябинске составит 12 миллионов рублей

Соревнования пройдут во дворце спорта «Юность» с 22 по 28 августа

Организаторы чемпионата России по боксу среди женщин объявили о дате проведения соревнований. Они пройдут в челябинском дворце спорта «Юность» с 22 по 28 августа и соберут около 300 сильнейших спортсменок страны.

Согласно предварительной программе, церемония открытия состоится 22 августа. В этот же день пройдут первые предварительные поединки. Соревновательная программа продолжится 23—27 августа, предусмотрены дневная и вечерняя сессии. Финальные поединки и церемония награждения намечены на 28 августа.

Чемпионат России пройдет по новым правилам Международной ассоциации бокса (AIBA), которые вступят в силу с 1 августа 2021 года. Победительниц выявят в 12 весовых категориях: 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 81 кг и свыше 81 кг. До этого женщины боксировали в 10 категориях.

Призовой фонд соревнований составит 12 миллионов рублей, кроме того, победительницы в каждой весовой категории получат по автомобилю.

«Челябинск на неделю, по сути, станет „столицей“ женского бокса в России. Для нас это очень большая ответственность — предстоит провести серьезную работу по подготовке к столь значимым соревнованиям. Убежден, накопленный опыт проведения международных и российских турниров в Челябинской области позволит нам организовать и провести чемпионат России по боксу среди женщин на самом высоком уровне!» — отметил исполнительный директор Федерации бокса Челябинской области Константин Абакумов.

Планируется, что поддержать участниц в Челябинск приедут именитые звезды российского бокса, олимпийские чемпионы и профессиональные боксеры. Посетить спортивное событие приедут и известные деятели спорта, телеведущие и комментаторы. Трансляция чемпионата будет идти в прямом эфире федерального телеканала.

Отметим, по данным Челябинской региональной федерации, количество занимающихся боксом в регионе составляет порядка 9 тысяч спортсменов. Одной из самых титулованных в Челябинской области является уроженка Златоуста Анастасия Белякова — заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионка и призер первенств мира, чемпионка Европы, а также победительница Европейских игр, неоднократная чемпионка страны.