Призеры Олимпийских игр посетят детский турнир по гимнастике в Челябинске

Гостями Кубка Урала станут Антон Голоцуцков и Иван Стретович

Титулованные спортсмены Антон Голоцуцков и Иван Стретович станут почетными гостями детских соревнований «Кубок Урала» по спортивной гимнастике. Этот турнир пройдет с 16 по 18 мая в Челябинске и соберет около 300 участников из разных уголков страны, сообщает региональный Минспорт.

Юные гимнасты на Кубке Урала будут бороться за медали в разных возрастных категориях по программам юношеских разрядов, в младшей группе пройдут состязания по общефизической подготовке. Планируется, что в Челябинск приедут атлеты из Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Уфы и других крупных городов страны.

Почетными гостями соревнований станут чемпион мира Иван Стретович и пятикратный чемпион Европы Антон Голоцуцков. Оба становились также призерами Олимпийских игр.

«Кубок Урала — это не просто соревнование, это путь к великим победам. У наших юных ребят будет уникальная возможность пообщаться с титулованными атлетами, взять у них автограф. Это хороший пример того, к чему они могут и должны стремиться», — считает директор детской академии гимнастики «СпортДжим» Иван Новиков.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 17 мая в 13:00 в спортивной школе олимпийского резерва № 4. Вход для зрителей свободный.

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