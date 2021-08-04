Олимпийский призер разработает программу развития баскетбола в Челябинской области

Кирилл Писклов и Николай Сандаков презентуют проект главе региона

Президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков и серебряный призер Олимпийских игр в Токио Кирилл Писклов изъявили желание поднять престиж и популярность одного из самых массовых и доступных для южноуральцев вида спорта. Они планируют разработать программу развития баскетбола в регионе и представить ее губернатору области. Об этом стало известно на сегодняшней пресс-конференции.

На Олимпийских играх — 2020 воспитанник челябинской школы баскетбола Кирилл Писклов сумел завоевать серебряную медаль в составе сборной России по баскетболу 3×3. Этот новый вид программы дебютировал в программе летней Олимпиады в Токио.

Кирилл Писклов родился и вырос в Челябинске, в 14-летнем возрасте отправился в Подмосковье, где закончил спортивный интернат. В классическом баскетболе на профессиональном уровне выступал за разные клубы, а сейчас представляет «Уралмаш» из Екатеринбурга. Именно поэтому он завоевал серебро Олимпийских игр не для Челябинской, а для Свердловской области. Однако сам спортсмен считает себя южноуральцем. Здесь у него семья и жена, которая в скором времени станет мамой.

«Я всей душой всегда был челябинцем. И даже в Токио, когда выходил на площадку, думал об этом, не забывал, где моя историческая родина»,— говорит Кирилл Писклов.

По словам спортсмена, он рад будет выступать за родной клуб «Челбаскет». И готов помочь команде выйти на более высокий уровень. Руководитель областной Федерации баскетбола Николай Сандаков считает, что этот вид спорта в регионе пользуется большим спросом у молодежи.

«Наша задача — популяризировать баскетбол, делать его еще более доступным. Есть небольшой дефицит залов, не хватает тренеров. Детский тренер получает невысокую зарплату — 12—15 тысяч рублей, поэтому и работают только настоящий фанаты, энтузиасты баскетбола. Задача нашей федерации — создать условия для того, чтобы наставники получали достойную зарплату за свой кропотливый труд, а также открывать новые площадки для игры в баскетбол», — отметил Николай Сандаков.

Спортивный руководитель подчеркнул, что успех Кирилла Писклова может дать большой толчок развитию баскетбола в Челябинской области. Но для этого нужно проделать немало подготовительной работы и выстроить систему, которая бы позволяла развивать как массовый, так и профессиональный спорт.

«Кирилл предлагает сделать программу развития баскетбола Челябинской области. В августе мы с ним хотим встретиться с губернатором Алексеем Текслером и свои предложения озвучим», — добавил Николай Сандаков.

Отметим, что Кирилл Писклов нынешним летом окончил УралГУФК с красным дипломом. В отдаленной перспективе планирует стать тренером. И готов поделиться своим видением того, каким образом должен развиваться баскетбол в Челябинской области.