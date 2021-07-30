Призер Олимпийских игр проведет для челябинцев «Зарядку с чемпионом»

Тхэквондистка Татьяна Минина выступит на Фестивале песчаных скульптур

Медиахолдинг «Первый областной» приглашает челябинцев принять участие в бодрящей и энергичной «Зарядке с чемпионом». В эту субботу жителей города ждет приятный сюрприз — утреннюю гимнастику проведет недавно вернувшаяся с Олимпийских игр в Токио серебряный призер Татьяна Минина!

Принять участие в «Зарядке с чемпионом» могут все желающие совершенно бесплатно. Все, что для этого нужно, — желание! Ну и желательно быть в спортивной форме: кроссовки, коврик для занятий — и вперед, к спортивным достижениям! Опытные тренеры покажут упражнения, которые можно делать всей семьей и получить заряд бодрости и хорошее настроение, каждую субботу с 11:00 до 12:00 на площадке фестиваля песчаных скульптур, рядом с Историческим музеем.

В ближайшую субботу, 31 июля, зарядиться позитивной энергией и укрепить свой иммунитет можно вместе со спортсменкой, ставшей серебряным призером Олимпийских игр в Токио по тхэквондо, Татьяной Мининой. Она придет не одна, а со своей мамой, Ниной Викторовной.

Татьяна Минина — заслуженный мастер спорта, воспитанница СШОР «Коре» по тхэквондо, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, пятикратная чемпионка Европы, двукратный серебряный призер чемпионатов мира. Вместе с ней зарядку проведет ведущая телеканала ОТВ Анна Шамбадал.

Не пропустите! Будет полезно, интересно и познавательно. В мероприятии примут участие телеведущие телеканала ОТВ, ведущие программы «Наше утро» и известные персоны города Челябинска.