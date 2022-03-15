Призер Олимпийских игр Кирилл Писклов посетит суперфинал Лиги школьного баскетбола

Решающие матчи областных соревнований пройдут в челябинском Дворце пионеров и школьников на Алом поле

«Очень рад, что тот формат работы, который мы попробовали в этом году с Российским движением школьников, показал свою эффективность. Мы видим огромный интерес и со стороны детей, и со стороны общеобразовательных учреждений, особенно от тех, кто отвечает там за развитие спорта. Очень серьезная планка взята в этом сезоне — более 250 команд приняли участие, но возможности для проведения гораздо шире. Хотелось бы, чтобы в следующем году мы уже ориентировались на цифру в 500 команд и к ней стремились, постоянно повышая качество проведения соревнований и уровень игры наших спортсменов»,

— говорит президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.