В Челябинске 20 марта на базе Дворца пионеров и школьников пройдет суперфинал областной Лиги школьного баскетбола 3×3, в котором примут участие победители всех отборочных туров. Решающие матчи соревнований посетит призер Олимпийских игр по баскетболу 3×3 Кирилл Писклов, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На протяжении нескольких месяцев юные баскетболисты со всего региона бились за звание победителей и путевку на суперфинал лиги «Челбаскет-РДШ» по баскетболу 3×3. По всей Челябинской области прошло 11 отборочных туров. В предварительном этапе приняло участие 268 команд, из которых 100 женских и 168 мужских. Соревнования охватили 131 образовательную организацию из 32 районов.
«Очень рад, что тот формат работы, который мы попробовали в этом году с Российским движением школьников, показал свою эффективность. Мы видим огромный интерес и со стороны детей, и со стороны общеобразовательных учреждений, особенно от тех, кто отвечает там за развитие спорта. Очень серьезная планка взята в этом сезоне — более 250 команд приняли участие, но возможности для проведения гораздо шире. Хотелось бы, чтобы в следующем году мы уже ориентировались на цифру в 500 команд и к ней стремились, постоянно повышая качество проведения соревнований и уровень игры наших спортсменов», — говорит президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.
В суперфинале все команды будут разделены на две возрастные категории: 6—8-е классы у девушек и юношей, 9—11-е классы у девушек и юношей. Суперфинал Лиги школьного баскетбола посетит серебряный олимпийский призер по баскетболу 3×3 Кирилл Писклов.
Напомним, что сборная Челябинской области завершила дебютный сезон в высшем дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола. По итогам регулярного чемпионата южноуральская команда заняла 12‑е место.
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