Челябинский женский хоккейный клуб «Белые медведицы» подписал контракт с форвардом Светланой Прокопенко. В прошлом сезоне хоккеистка выступала за петербургскую «Динамо-Неву», в составе которой становилась призером чемпионатов страны. Новое соглашение рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба ЖХК «Белые медведицы».
Светлана Прокопенко начала заниматься хоккеем с 12 лет. Воспитанница МБУ «Старицкая ДЮСШ» из Тверской области. Первый профессиональный контракт подписала в 16 лет с хоккейных клубом «Торнадо». Также Светлана выступала за «Спартак-Меркурий», «Бирюса», «Комета», «Динамо Санкт-Петербург», «СК Горный» и «Динамо-Нева».
С питерским «Динамо» хоккеистка два раза становилась бронзовым и один раз серебряным призером чемпионата ЖХЛ. Также Светлана — участница Матча Звезд ЖХЛ 2018. Всего в Женской хоккейной лиге провела 202 матча и набрала 99 (57+42) очка.
Напомним, что ранее хоккейный клуб «Белые медведицы» подписал контракт с Екатериной Лебедевой. Участница Олимпийских игр заключила контракт с челябинской командой на один сезон.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня Национальный интерес