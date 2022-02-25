Сегодня, 25 февраля, президент РФ подписал указ о присуждении государственных наград российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В список вошли пять воспитанников южноуральской школы хоккея и два игрока, выступающие за наши клубы: Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Артем Минулин, Егор Яковлев, Сергей Телегин, Андрей Чибисов и Владимир Ткачев.

В указ о награждении госнаградами вошли имена российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр в Токио. Среди наград — орден Александра Невского, орден Почета, орден Дружбы, медали «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

На зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине Челябинская область была представлена в общей сложности 18 южноуральцами, в том числе хоккеистами, которые ныне выступают в других регионах. Однако медали сумела завоевать только мужская хоккейная сборная, остальные наши земляки остались далеко за бортом в борьбе за место на пьедестале.