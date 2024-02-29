Президент РФ поручил ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов в регионах

За 6 лет из федерального бюджета на эти цели будет выделено более 65 млрд рублей

Владимир Путин в рамках обращения к Федеральному собранию особо отметил развитие спортивной отрасли в стране. И поручил ежегодно строить в регионах не менее 350 спортивных объектов. На эти цели из федерального бюджета на ближайшие шесть лет будет выделено более 65 млрд рублей.

«Считаю, что такие спортивные объекты нужно строить прежде всего в малых городах и сельских территориях. Это должны быть универсальные комплексы и быстровозводимые площадки, на которых смогут заниматься все желающие. На строительство таких спортплощадок мы дополнительно направим за 6 лет порядка 65 млрд рублей из федерального бюджета», — сообщил глава государства.

Владимир Путин также акцентировал внимание на том, что за последние годы в России значительно выросло число граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

«Это значимое и важное для нас достижение. Нужно поощрять людей, которые уделяют внимание своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты таким людям, которые на постоянной основе проходят диспансеризацию, а также успешно выполняют нормативы комплекса „Готов к труду и обороне“», — добавил Владимир Путин.