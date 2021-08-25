Президент Федерации хоккея России назвал южноуральские клубы среди фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина

Владислав Третьяк считает, что «Трактор» и «Металлург» сохраняют хорошие шансы завоевать трофей

Накануне старта нового сезона в Континентальной хоккейной лиге президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью федеральному изданию назвал основных, по его мнению, претендентов на завоевание Кубка Гагарина. В рейтинг фаворитов хоккейного эксперта вошли и два южноуральских клуба.

Владислав Третьяк назвал пять коллективов, которые в большей степени могут претендовать на победу в КХЛ сезона-2021/2022. Среди них — «Металлург» (Магнитогорск), ЦСКА (Москва), «Ак Барс» (Казань), «Авангард» (Омск) и «Трактор» (Челябинск).

«Состав в челябинском „Тракторе“ собрали хороший, неплохо выглядели на предсезонных встречах, но смогут ли удержаться после такого старта? Спорт — непредсказуемая штука», — сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР).

Напомним, сейчас в Челябинске проходит Кубок губернатора по хоккею, за победу в котором сражаются четыре команды. После двух игровых дней лидируют хозяева льда — команда «Трактор». Вторую позицию занимают соседи из Екатеринбурга, а завершают список ярославский «Локомотив» и «Сибирь». Ранее «черно-белые» выиграли предсезонный турнир в Сочи.

Автор: София Поромова