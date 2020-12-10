Презентация медалей чемпионата России по фигурному катанию состоялась в Челябинске

Победители и призёры соревнований получат награды, сделанные из кварца.

В Челябинске прошла презентация медалей чемпионата России по фигурному катанию. Он состоится в столице Южного Урала с 24 по 27 декабря. Организаторы показали награды всех достоинств, а также статуэтки для жеребьёвки.



Вся продукция была сделана в Челябинской области, а именно в Златоусте. Разработкой медалей и статуэток занимается компания «МАОК», специализирующаяся на производстве сувениров. Как отметили организаторы турнира, в наградах использован кварц из законсервированного месторождения в Магнитогорске. Вес каждой медали — 160 граммов.

«Медаль сделана из кварца, он скрещён с латунью, золотая медаль покрыта золотом 999-й пробы, за серебро покрытие никелевое и за третье место — медное. На одной стороне изображён логотип чемпионата, на другой стороне — лого федерации и название чемпионата. 24 награды будут вручены участникам соревнований. Если говорить о статуэтках, тот тут тот же самый принцип — используется латунь, покрытая золотом 999-й пробы, и камень, олицетворяющий лёд. Статуэтки будут участвовать в жеребьёвке, на ней они будут расставлены в экспозиции. Участники будут выходить и выбирать понравившуюся статуэтку, а внизу будет написан номер для их выступлений»,— рассказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Концепция наград и статуэток обсуждалась с лета. Как пояснил исполнительный директор компании «МАОК» Василий Сахань, в медалях создатели поставили цель отразить собирательный образ Южного Урала. На всю работу у мастеров ушёл месяц.

«Начали отталкиваться от камня, пришли к тому, что нужно присмотреться к кварцу, потому что он отражает лёд и фигуристов. Сама фигурка уже была разработана до нас, нам дали логотип, мы его немного обыграли и применили, чтобы пересекалось то, что на афишах и что получат спортсмены. Выполнили уже 80% работ, осталось навести лоск и всё поставить»,— отметил исполнительный директор компании «МАОК» Василий Сахань.

Напомним, на чемпионате России по фигурному катанию выступят 90 сильнейших спортсменов страны. Они разыграют четыре комплекта наград — в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Сам турнир пройдёт в ледовой арене «Трактор».