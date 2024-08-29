Представительница Южного Урала выиграла турнир «Земля спорта — 2024» в силовом экстриме

Всероссийский марафон прошел в Калининградской области

Представительница Челябинской области вошла в число победителей Всероссийского марафона «Земля спорта — 2024», который завершился в Светлогорске Калининградской области, сообщает Минспорт региона.

Команду Южного Урала представляли спортсмены из Еткульского района — Ольга Ланг, Владимир Ланг, Иван Ланг-Белоносов, Коелги — Сергей Шихов и Агаповского района — Наталья Шестаева.

Представители Южного Урала состязались в силовом экстриме, ГТО и соревнованиях спортивных семей. В программу испытаний входили гребля, прыжки на скакалке, пазлы, отжимания, наклон, прыжки в длину, забег на 2,5 км, становая тяга, фермерская прогулка, подъем гири.

Наталья Шестаева стала чемпионкой России по силовому экстриму. Представительница Агаповского района заняла первое место среди участников из 56 регионов страны.