Правительство РФ утвердило новую программу «Развитие физической культуры и спорта»

Ее цель — увеличить количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 70% к 2030 году

На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства РФ об утверждении новой государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», которая вступит с 1 января до 2022 года. Основная цель новой программы — увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом в стране до 70% к 2030 году.

Согласно документу к числу приоритетных направлений развития относятся вовлечение граждан к занятиям физической культурой и массовым спортом, повышению уровня физической подготовленности граждан, повышение доступности спортивных объектов для населения, развитие адаптивной физической культуры.

Основным показателем программы должен стать рост количественных показателей и качественных изменений, происходящих в спорте. Решение задач предусматривается путем эффективного взаимодействия федеральных органов и органов исполнительной власти в субъектах страны. Для решения данных задач предусмотрена реализация проекта «Спорт — норма жизни» федерального проекта «Демография».

Кроме того, особое внимание заостряется и на развитии спорта высших достижений. Так, к числу приоритетных задач новой программы относится совершенствование системы подготовки спортивного резерва и повышение конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене.

Задачами программы являются вхождение олимпийской сборной России в тройку лидеров в неофициальном командном зачете, увеличение до 50% доли российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших на чемпионатах мира и Европы в олимпийских видах спорта. Для этого предусмотрено создание условий, направленных на увеличение количества перспективных спортсменов, совершенствование системы их подготовки, повышение научно-методического и информационно-аналитического обеспечения подготовки атлетов, развитие антидопинговой системы, а также создание условий для проведения на территории России крупных международных соревнований.

Программа «Развитие физической культуры и спорта» нацелена на достижение национальной цели развития РФ «Сохранение населения, благополучие и здоровье людей» до 2030 года. Предыдущая редакция программы была рассчитана до 2024 года.