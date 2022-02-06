После красочной церемонии открытия начались олимпийские будни

В горном кластере Пекина — пронизывающий ветер и холод

На зимних Олимпийских играх были разыграны первые комплекты наград. Начались и трудовые будни для аккредитованных журналистов. Наш собкор в Пекине делится своими впечатлениями в своем «Олимпийском дневнике».

— Главный спортивный праздник четырёхлетия открыт. И наступили олимпийские будни. Тут я и столкнулся с неожиданной дилеммой — сложным выбором: куда пойти и что делать дальше? До церемонии открытия всё было понятно — осваивался, набирался впечатлений, которыми делился с читателями. 5 февраля было несколько топовых для России стартов. Во-первых, скиатлон у женщин, где были шансы у нашей Наташи Непряевой. Во-вторых, смешанная эстафета по биатлону. При том ветре, что кружит в горах, это во многом лотерея. В-третьих, смешанная эстафета у мастеров шорт-трека с шансами на медаль у россиян.

Я уже писал, что Олимпийские игры-2022 проходят в трёх кластерах: Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Столица принимает турниры по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, керлингу и конькобежному спорту, а также церемонии открытия и закрытия. Яньцин станет местом проведения соревнования по бобслею, горнолыжному спорту, санному спорту и скелетону. В Чжанцзякоу — биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и сноуборд.

На открытии в «Птичьем гнезде» познакомился с белорусским журналистом Петром. Он искренне посоветовал смотреть биатлон и лыжи по ТВ: «Ну, поедешь за 200 километров, встанешь на стадионе на стрельбище. Увидишь старт, финиш и как стреляют. Если твою команду или спортсмена не выведут на большой экран, сам ничего не увидишь. Лыжи и биатлон — чисто телевизионная история, тебе всё разжуют, только наслаждайся. А в Чжанцзякоу лютый холод с ветром, будешь искать, где согреться». Живу в номере с известным российским фотографом Андреем Головановым. Он сейчас практически каждое утро уезжает в горы. Собираться начинает с вечера, укладывая в сумку многочисленные фотоаппараты и объективы. Даже «кошки» на ноги у него есть! Опыт — пятнадцатая Олимпиада. А ещё Голованов знатно утепляется.

Нам, кстати, организаторы выдали какие-то согревающие пластыри. Клеишь их на внешнюю сторону белья — и жди жары. Не знаю, не пробовал, да и вообще не захватил с собой очень тёплую одежду. А туда бы хорошо, как в нашем детстве, — валенки, тулупчик с большим воротником, ушанку и шубенки на руки. Пока выезд в Чжанцзякоу для меня дилемма.

Если ты задумал посетить какой-то вид, считай, на это уйдёт весь день, даже если соревнования проходят в Пекине. Присутствует разрыв между — можно и два события успеть захватить.

Приехал в пресс-центр, решив здесь болеть за Россию сначала в лыжах, а через 20 минут — в биатлоне. Затем задумал съездить на ледовую арену на шорт-трек. В пресс-центре вдруг стало удивительно тихо. Мало того, что здесь все многочисленные экраны, показывающие Олимпиаду, работают без звука, ещё и народ схлынул. Налил чай, присел за столик, увидел впереди себя группу из четырёх журналистов в форме сборной Украины. Они что-то между собой обсуждали на прекрасном чистом русском языке. Ни одного слова на мове!

Поболел от души, когда Эдик Латыпов в финишном створе проиграл норвежцу и французу, что-то яростно прокричал, ударил по столу, напугав сидевшего недалеко иностранца. Он, отпрянув от компьютера, глянул на меня, потом на экран и... понимающе-сочувственно кивнул. Я тоже извинился: «Эскюзми».

Уже замечаю, что привык к постоянно звучащей иностранной речи вокруг, сам здороваюсь и улыбаюсь встречным в отеле, пресс-центре, вспоминаю другие английские слова, кроме спасибо и пожалуйста, из школьного курса.

Сделал небольшое открытие. Оказывается, нам, журналистам, можно на несколько десятков метров углубляться в олимпийский парк рядом с пресс-центром. Тут по вечерам такая красота!

К вечеру поехал на шорт-трек. В этом же дворце выступаю и фигуристы. Планирую седьмого февраля сходить на финал командного турнира. А пока впервые воочию наблюдая дикие гонки по маленькому кругу на коньках. В предыдущих репортажах немного погорячился, назвав самым популярным здесь видом фигурку. Пока это шорт-трек. Все места в ложе прессы — и пишущей, и снимающей заняты преимущественно корейцами и китайцами. Также запускают группы местных жителей, прошедших все проверки и, конечно же, полную вакцинацию. Мы надеялись на медаль в смешанной эстафете. В ней, на первый взгляд, столько сумбура и конфликтных ситуаций. В полуфинале наши пришли последними, к тому же их дисквалифицировали за нарушение правил. А народ после финала долго ликовал — победила сборная Китая!

Уехал в десять утра из отеля, вернулся в одиннадцать вечера. Голованов вообще приезжает за полночь, затем долго отогреваясь чаем. Олимпийские будни для журналистов — нелёгкая пора.