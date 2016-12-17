Чемпионат России по фигурному катанию стартовал. Трансляция на 1obl.tv

Первыми на лед выходят мужчины.
В Челябинске начинается Чемпионат России по фигурному катанию. Спортсмены, прибывшие накануне в Челябинск, приняли участие в жеребьевке. Определен порядок представления выступлений мужчин, женщин и танцевальных пар. Организаторы постарались сделать мероприятие запоминающимся для участников, заветные номера спрятали в новогодние шары.
Жеребьевка перед стартом Чемпионата России по фигурному катанию прошла накануне в Челябинске. Сначала порядок выступления определили в мужском одиночном катании, затем стартовые номера распределили спортивные и танцевальные пары. Последними свои номера тянули представительницы женского одиночного катания.
— Очень приятно приветствовать вас всех на южноуральской земле. Южный Урал поистине заболел фигурным катанием. И хорошую прививку нам сделали в январе этого года, на первенстве страны среди юниоров. Теперь уже в декабре все с нетерпением ждут начала соревнований, и вы это увидите и почувствуете завтра на арене. Желаю вам удачи и успехов, и чтобы вы раскрыли все свои таланты на этом турнире, — рассказал сайту «Первый областной» министр физической культуры и спорта челябинской области Леонид Одер.
Отметим, что прямые трансляции из ледовой арены «Трактор» доступны на 1obl.tv. В 14:00 стартовала короткая программа у мужчин.
Полный список участников и порядок выступлений:
МУЖЧИНЫ, КОРОТКАЯ ПРОГРАММА
1. Александр Петров,
2. Дмитрий Алиев,
3. Сергей Воронов, Москва, СШОР ЦСКА/ЦСО
4. Алексей Ерохов, Москва, ЦСО
5. Илья Скирда, Москва, ЦСО
6. Андрей Зубер, Ленинградская область, ЦОП по ЗВС
7. Антон Шулепов,
8. Владимир Самойлов, Москва, ЦСО
9. Михаил Коляда,
10. Павел Вьюгов,
11. Максим Ковтун, Москва, СШОР ЦСКА им.
12. Артур Дмитриев,
13. Илья Княжук, Москва, УОР № 4 им.
14. Александр Самарин, Москва, СШОР ЦСКА/СШОР «Воробьевы горы»
15. Мурад Курбанов, Москва, СШОР «Москвич»
16. Андрей Лазукин,
ЖЕНЩИНЫ, КОРОТКАЯ ПРОГРАММА:
1. Екатерина Гусева,
2. Елена Радионова, Москва, СШОР ЦСКА им.
3. Евгения Медведева, Москва, ЦСО
4. Серафима Саханович,
5. Валерия Михайлова, СШОР ЦСКА/ЦСО
6. Алена Леонова,
7. Анастасия Губанова,
8. Анастасия Яценко, Пермь, СДЮШОР «Орленок»
9. Анастасия Коломиец, Ленинградская область, ДЮСШ «Юниор»
10. Алиса Федечкина,
11. Станислава Константинова,
12. Анна Погорилая, Москва, ЦСО
13. Алиса Лозко, Ижевск, СДЮШОР «Звездный лед»
14. Мария Сотскова, СШОР ЦСКА/СШОР «Воробьевы горы»
15. Наталья Огорельцева,
16. Софья Самодурова,
17. Елизавета Туктамышева,
18. Алина Загитова, Москва, ЦСО
ПАРНОЕ КАТАНИЕ, КОРОТКАЯ ПРОГРАММА:
1. Елизавета Жук/Егор Бритков, Екатеринбург, ДЮСШ № 8 «Локомотив»
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский,
3. Ксения Столбова/Федор Климов, Москва, СШОР «Воробьевы горы»
4. Алина Устимкина/Никита Володин,
5. Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Москва, СШОР «Воробьевы горы»
6. Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Москва, УОР № 4 им.
7. Наталья Забияко/Александр Энберт, Сочи, ЦСП по ФК
8. Анастасия Полуянова/Алексей Селькин, Пермь/Челябинская область, СДЮШОР «Старт»/ЦСП ПК
9. Алиса Ефимова/Александр Коровин, Москва, УОР № 4 им.
10. Богдана Лукашевич/Александр Степанов,
11. Юко Кавагути/Александр Смирнов,
12. Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев,
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ, КОРОТКИЙ ТАНЕЦ:
1. Людмила Сосницкая/Павел Головишников, Москва, СШ № 2
2. Тифани Загорски/Джонатан Гурейро, Москва, СШОР «Москвич»
3. Александра Степанова/Иван Букин, Москва, УОР № 4 им.
4. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Москва, СШОР «Москвич»
5. Анастасия Сафонова/Илья Зимин,
6. Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Москва, СШОР «Воробьевы горы»
7. Софья Евдокимова/Егор Базин, Самарская область, ШВСМ № 4
8. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Москва, СШ № 2
9. Мария Ставицкая/Андрей Багин, Москва, СШОР «Москвич»
10. Василиса Даванкова/Антон Шибнев, Москва, СШОР «Воробьевы горы»