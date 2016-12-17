Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-30 °C
завтра
 
-25 °C
USD 61.11 EUR 63.61
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал. Трансляция на 1obl.tv

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал. Трансляция на 1obl.tv
Чемпионат , фигурное катание , трансляция , участники
22.12.2016 13:58:52
Чемпионат России по фигурному катанию стартовал. Трансляция на 1obl.tv
Чемпионат России по фигурному катанию стартовал. Трансляция на 1obl.tv
Чемпионат России по фигурному катанию стартовал. Трансляция на 1obl.tv
Чемпионат России по фигурному катанию стартовал. Трансляция на 1obl.tv
Чемпионат России по фигурному катанию стартовал. Трансляция на 1obl.tv
Чемпионат России по фигурному катанию стартовал. Трансляция на 1obl.tv
 
 

Время новостей

Видео
Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Первыми на лед выходят мужчины.

В Челябинске начинается Чемпионат России по фигурному катанию. Спортсмены, прибывшие накануне в Челябинск, приняли участие в жеребьевке. Определен порядок представления выступлений мужчин, женщин и танцевальных пар. Организаторы постарались сделать мероприятие запоминающимся для участников, заветные номера спрятали в новогодние шары.

Жеребьевка перед стартом Чемпионата России по фигурному катанию прошла накануне в Челябинске. Сначала порядок выступления определили в мужском одиночном катании, затем стартовые номера распределили спортивные и танцевальные пары. Последними свои номера тянули представительницы женского одиночного катания.

— Очень приятно приветствовать вас всех на южноуральской земле. Южный Урал поистине заболел фигурным катанием. И хорошую прививку нам сделали в январе этого года, на первенстве страны среди юниоров. Теперь уже в декабре все с нетерпением ждут начала соревнований, и вы это увидите и почувствуете завтра на арене. Желаю вам удачи и успехов, и чтобы вы раскрыли все свои таланты на этом турнире, — рассказал сайту «Первый областной» министр физической культуры и спорта челябинской области Леонид Одер.

Отметим, что прямые трансляции из ледовой арены «Трактор» доступны на 1obl.tv. В 14:00 стартовала короткая программа у мужчин.

Полный список участников и порядок выступлений:

МУЖЧИНЫ, КОРОТКАЯ ПРОГРАММА

1-ая разминка
1. Александр Петров, Санкт-Петербург, СДЮШОР «Звездный лед»
2. Дмитрий Алиев, Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР
3. Сергей Воронов, Москва, СШОР ЦСКА/ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный»
4. Алексей Ерохов, Москва, ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный»
5. Илья Скирда, Москва, ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный»

2-ая разминка
6. Андрей Зубер, Ленинградская область, ЦОП по ЗВС
7. Антон Шулепов, Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР
8. Владимир Самойлов, Москва, ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный»
9. Михаил Коляда, Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР
10. Павел Вьюгов, Санкт-Петербург-Пермь, СПб СДЮШОР
11. Максим Ковтун, Москва, СШОР ЦСКА им. С. А. Жука

3-я разминка
12. Артур Дмитриев, Санкт-Петербург, СДЮШОР «Звездный лед»
13. Илья Княжук, Москва, УОР № 4 им. А. Я. Гомельского
14. Александр Самарин, Москва, СШОР ЦСКА/СШОР «Воробьевы горы»
15. Мурад Курбанов, Москва, СШОР «Москвич»
16. Андрей Лазукин, Санкт-Петербург-Самарская обл, СДЮШОР «Звездный лед»

ЖЕНЩИНЫ, КОРОТКАЯ ПРОГРАММА:

1-ая разминка
1. Екатерина Гусева, Санкт-Петербург, СДЮШОР «Звездный лед»
2. Елена Радионова, Москва, СШОР ЦСКА им. С. А. Жука
3. Евгения Медведева, Москва, ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный»
4. Серафима Саханович, Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР
5. Валерия Михайлова, СШОР ЦСКА/ЦСО «Самбо-70», отд. «Конек Чайковской»
6. Алена Леонова, Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР

2-ая разминка
7. Анастасия Губанова, Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР
8. Анастасия Яценко, Пермь, СДЮШОР «Орленок»
9. Анастасия Коломиец, Ленинградская область, ДЮСШ «Юниор»
10. Алиса Федечкина, Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР
11. Станислава Константинова, Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР
12. Анна Погорилая, Москва, ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный»

3-я разминка
13. Алиса Лозко, Ижевск, СДЮШОР «Звездный лед»
14. Мария Сотскова, СШОР ЦСКА/СШОР «Воробьевы горы»
15. Наталья Огорельцева, Санкт-Петербург, СДЮШОР «Звездный лед»
16. Софья Самодурова, Санкт-Петербург, СДЮШОР «Звездный лед»
17. Елизавета Туктамышева, Санкт-Петербург, СДЮШОР «Звездный лед»/СКА
18. Алина Загитова, Москва, ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный»

ПАРНОЕ КАТАНИЕ, КОРОТКАЯ ПРОГРАММА:

1-ая разминка
1. Елизавета Жук/Егор Бритков, Екатеринбург, ДЮСШ № 8 «Локомотив»
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург, СДЮШОР «Звездный лед»
3. Ксения Столбова/Федор Климов, Москва, СШОР «Воробьевы горы»
4. Алина Устимкина/Никита Володин, Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР

2-ая разминка
5. Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Москва, СШОР «Воробьевы горы»
6. Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Москва, УОР № 4 им. А. Я. Гомельского
7. Наталья Забияко/Александр Энберт, Сочи, ЦСП по ФК
8. Анастасия Полуянова/Алексей Селькин, Пермь/Челябинская область, СДЮШОР «Старт»/ЦСП ПК

3-я разминка
9. Алиса Ефимова/Александр Коровин, Москва, УОР № 4 им. А. Я. Гомельского
10. Богдана Лукашевич/Александр Степанов, Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР
11. Юко Кавагути/Александр Смирнов, Санкт-Петербург, СДЮШОР «Звездный лед»
12. Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев, Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ, КОРОТКИЙ ТАНЕЦ:

1-ая разминка
1. Людмила Сосницкая/Павел Головишников, Москва, СШ № 2
2. Тифани Загорски/Джонатан Гурейро, Москва, СШОР «Москвич»
3. Александра Степанова/Иван Букин, Москва, УОР № 4 им. А. Я. Гомельского
4. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Москва, СШОР «Москвич»
5. Анастасия Сафонова/Илья Зимин, Санкт-Петербург, СПб СДЮШОР

2-ая разминка
6. Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Москва, СШОР «Воробьевы горы»
7. Софья Евдокимова/Егор Базин, Самарская область, ШВСМ № 4
8. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Москва, СШ № 2
9. Мария Ставицкая/Андрей Багин, Москва, СШОР «Москвич»
10. Василиса Даванкова/Антон Шибнев, Москва, СШОР «Воробьевы горы»

Читайте также

Спорт
ЧР по фигурному катанию. Пары, короткая программа. Результаты
ЧР по фигурному катанию. Пары, короткая программа. Результаты
результаты , фигурное катание , спорт
22 Декабря 2016, 20:45
Спорт
ЧР по фигурному катанию. Мужчины, короткая программа. Результаты
ЧР по фигурному катанию. Мужчины, короткая программа. Результаты
спорт , результаты , выступление
22 Декабря 2016, 18:36
Вне новостей
Тест: вы готовы к Чемпионату России по фигурному катанию?
Тест: вы готовы к Чемпионату России по фигурному катанию?
Чемпионат России , фигурное катание , Челябинск , тест
21 Декабря 2016, 14:58
Спорт
В Челябинске завершаются приготовления к Чемпионату России по фигурному катанию
В Челябинске завершаются приготовления к Чемпионату России по фигурному катанию
Челябинск , приготовление , Чемпионат , фигурное катание
19 Декабря 2016, 16:04
Общество
Смотрите на 1obl.tv все выступления Чемпионата России по фигурному катанию
Смотрите на 1obl.tv все выступления Чемпионата России по фигурному катанию
Чемпионат , фигурное катание , трансляция , онлайн
22 Декабря 2016, 09:19

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.