Попала случайно — теперь мастер спорта: южноуральская альпинистка об экстремальном увлечении

История покорительницы вершин

Альпинизм — спорт, требующий выносливости и хорошей физподготовки. Покорять «характерные» вершины не просто, и не каждый осмелится туда пойти. Но для тех, кто выбирает самые высокие горы своей целью, это настоящая страсть. Агата Краснова из Магнитогорска в альпинизм попала по случайности, а теперь носит почетный титул чемпиона России и мастера спорта. О ее пути к вершинам узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Знакомство Агаты с альпинизмом случилось 20 лет назад в университете. Будущая чемпионка пошла за компанию с подругой в альпинистский клуб. И затянуло. Первое восхождение случилось на Южном Урале — в Башкортостане, на горе Курташ. Абсолютная высота вершины — 1020 метров. По словам Агаты, было интересно.

«От каждого восхождения много разных впечатлений. И дело не в сложности маршрута. Каждое что-то давало и чем-либо запоминалось, даже если ты там был не в первый раз. На восхождение влияет погода, то, с кем ты идешь, и время года», — рассказала Агата Краснова.

В России сложность альпинистских маршрутов определяется шестиуровневой системой — от 1Б до 6Б. Если первую категорию может осилить даже новичок, то последнюю — только мастер спорта по альпинизму с большим опытом.

Для участия в соревнованиях Агата ходит по маршрутам не ниже категории 5А. Это и помогло ей взять мастера спорта. В альпинизме, чтобы получить спортивное звание, нужно участвовать в чемпионатах России и набрать определенное количество баллов, причем в рамках чемпионата необходимо пройти «шестерку» (6А — одно из экстремально сложных восхождений).

Агата признается: было и падение.

«Сорвалась. Камень из-под ноги вылетел. Пролетела около 30 метров, повисла на веревке. Вызывали спасателей, в больницу на обследование возили. Но все обошлось — через неделю в чемпионате России участвовала», — вспоминает альпинистка.

В 2017 году на одном из чемпионатов России Агата участвовала с напарником из Казани — Расимом Кашаповым. Вместе они прошли по нехоженым тропам категории 5Б. В альпинизме такие «первопроходы» называются именем руководителя восхождения, поэтому теперь этот маршрут носит фамилию Агаты.

Увлечение альпинизмом переросло в работу. Сейчас Агата ходит как инструктор по маршрутам небольшой категории сложности, которые осилят новички. Обучение новобранцев на сложных трассах происходит только зимой. Для этого они, как правило, выбирают Синие скалы в Белорецком районе Башкортостана и вершины нацпарка «Таганай» — Двуглавую сопку и Откликной гребень.

Агата признается, альпинизм повлиял на нее самым лучшим способом: закалил характер и научился не бояться трудностей.

«Здесь порой выносливость, когда у тебя уже не остается сил, играет колоссальную роль. Тем более часто это экстремальные условия. Без умения концентрироваться на главном, отсекать ненужные мысли и думать, никакие заучивания движений не помогают», — делится Агата.

По ее словам, не редкость, когда приходят в альпинизм новички с тихим и скромным характером. Чем опытнее они становятся, тем больше перестают стесняться и начинают тверже отстаивать свое мнение.

Совпадение или нет, но увлечение альпинизмом в жизни Агаты стала судьбоносным. Любовь к экстремальному виду спорта связала воедино две души: муж спортсменки тоже альпинист. Вместе они воспитывают сына и берут его в походы.

Если сначала он «покорял вершины» на папе, то сейчас сам с радостью разделяет увлечение родителей.

Автор: Елизавета Михно