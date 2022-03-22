Победители зимних Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» получат премию 4 миллиона рублей

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Победители и призеры альтернативной Паралимпиады «Мы вместе. Спорт» получат денежные вознаграждения. Обладателей золотых медалей наградят в правительстве РФ премией в 4 миллиона рублей, серебряным призерам полагается 2,5 млн рублей, бронзовым — 1,7 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 22 марта, председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Все российские победители и призеры Игр-2022 получат полагающиеся премии, которые соответствуют запланированным за завоеванные медали на Паралимпийских играх в Пекине. Кроме того, полагается денежное вознаграждение и тренерам, подготовившим призеров альтернативной Паралимпиады.

Напомним, что Игры для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе. Спорт» проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Их решили провести в России после недопуска российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Пекине. В Играх приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

Наша команда выиграла медальный зачет, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград. В составе сборной России в соревнованиях по керлингу на колясках выступали челябинки Дарья Щукина и Ольга Беляк. Они завоевали золотые медали. Их также собираются премировать на региональном уровне, сумма вознаграждения наших земляков пока неизвестна.